У кінотеатрах можна подивитись французький фільм «Смак пристрасті», один із найгарніших фільмів про кулінарію. Подивитись його – суцільне задоволення, але він також є чудовою нагодою пригадати інше «кулінарне» кіно. Хоча, звісно, сам процес приготування та споживання їжі у жодному з тих фільмів не є самоціллю. А ще чекаємо на українську картину «Смак свободи», де однією з «героїнь» є кулінарна книга Ольги Франко.

«Бенкет Бабети»

Babettes gæstebud, реж. Габріель Аксель, 1987

«Бенкет Бабети»

Один із найвідоміших та найтитулованіших фільмів Данії, «Бенкет Бабетти» є володарем премії «Оскар» за найкращий іноземний фільм у 1987 році. Загалом фільм має 10 перемог на різних кінофестивалях. Головну роль зіграла знаменита французька актриса Стефані Одран.

У фільмі йдеться про француженку Бабету, яка втікає з Парижа, охопленого революцією, у рибальське село в Данії. Оселившись із двома дамами, які харчуються винятково сушеною рибою та вівсянкою, Бабета вирішує влаштувати розкішний обід. Для замкненого середовища маленької протестантської громади бенкет Бабети стає практично революційним вибухом. «Бенкет Бабетти» став не лише класикою кіно, а іронічним дослідженням менталітету.

«1001 рецепт закоханого кулінара»

შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი, A Chef in Love, реж.: Нана Джорджадзе, 1996

«1001 рецепт закоханого кулінара»

Париж, 1995 рік. Під час підготовки виставки Піросмані Антон Гоголадзе зустрічає пані Марсель. У неї є старовинний рукопис, написаний на початку століття матір'ю Антона, грузинською княжною Сесілією Абашидзе, де вона розповідає історію життя кухаря Паскаля, історію його божевільної останньої любові. У двадцяті роки доля закидає його до далекої Грузії. Паскаль має намір пробути там всього декілька днів. Проте кухар опиниться у вирі подій. Фільм мав номінацію на «Оскар». До його створення причетна й Україна, але її участь є міноритарною.

«Ватель»

Vatel, реж. Ролан Жоффе, 2000

«Ватель»

Франція 1671 рік. Країна готується до важкої війни з Голландією. Король Людовік XIV хоче призначити головнокомандувачем принца Конде. Однак міністр Кольбер заперечує проти цього. На його думку, Конде вже занадто старий для цієї посади.

Єдиний, хто може допомогти Конде, це його управитель Ватель. Він – відомий кулінар, організував розкішний бенкет на дві з половиною тисячі вельмож. З королем прибули його фаворитки Луїза де Лавальер, маркіза де Монтеспан і Анна де Монтозье. Саме з останньою у Вателя виникають ніжні почуття. Несподівано на вечерю не привозять рибу та раків, що може все зіпсувати. У 2000 році фільм відкривав Каннський фестиваль.

«Шоколад»

Chocolat, реж. Лассе Галльстрем, 2000

«Шоколад»

Невелике французьке містечко живе за застарілими канонами і традиціями. Все змінюється, коли добра і свавільна Вієнн Роше приїжджає сюди зі своєю маленькою донькою Анук та відкриває тут магазин солодощів. Шоколад, який готує Вієнн, підбирається індивідуально для кожного покупця. До того ж він розковує людей, змушує їх проявляти доброту та хотіти від життя більшого. Несподівано в її власне життя приходить любов в особі чарівного кочівника Ру (Джонні Депп).

«Джулі та Джулія»

Julie&Julia, реж. Нора Ефрон, 2009

«Джулі та Джулія»

Джулія Чайлд (Меріл Стріп), дружина американського дипломата (Стенлі Туччі), нудьгує в післявоєнному Парижі. Вона намагається знайти собі справу до душі й у підсумку розуміє: понад усе на світі вона любить їсти. Джулія записується на кулінарні курси й, долаючи зарозумілість французів та інші дрібніші труднощі, досягає вершин кулінарного мистецтва. Вона навіть видає першу англомовну кулінарну книгу про французьку кухню, яка стала бестселером.

Паралельно розвивається інша історія: Джулі Пауелл (Емі Адамс), мешканка Нью-Йорка, відповідає на дзвінки людей, яким потрібна допомога після подій 11 вересня. Вона намагалася стати письменницею, але тепер єдиною віддушеною для неї залишилася кулінарія. Вирішивши хоч раз у житті довести щось до кінця, Джулі вирішує за рік приготувати всі 524 рецепти з книги Джулії Чайлд й описати процес у блозі. Тож вона також пише книгу й теж стає знаменитою.

«Кухар для президента»

Les saveurs du Palais, реж. Крістіан Венсан, 2012

«Кухар для президента»

Фільм «Кухар для Президента» розповідає незвичайну історію про Гортензію Лаборн (Катрін Фро), яка не тільки змогла добре годувати главу французької держави протягом багатьох років, але і стала для нього справжньою подругою. Вона дарувала йому смак дитинства, можливість знову спробувати мамині страви і по-справжньому насолодитися сімейним обідом. Вона з легкістю командувала своїм невеликим царством і вміла без особливих проблем виходити з конфліктів з кухнею «великою», яка обслуговувала всі важливі заходи. Посада кухаря президента і місце його подруги стали вінцем її кар'єри, але з неї справжні пригоди міс Лаборн тільки починалися.

«Меню»

The Menu, реж. Марк Майлод, 2022

«Меню»

У відкритому океані розташувався дивовижний острів. Побувати на ньому бажають туристи з усієї планети. Вони прагнуть відвідати місцевий ресторан, де можна скуштувати вишукані делікатеси від місцевого шефа. Потрапити на відпочинок до цього райського місця можуть лише обрані. Одного разу клієнти закладу раптом розуміють, що потрапили у пастку. Ніхто не може залишити приміщення, а усміхнені офіціанти наполегливо просять скуштувати всі страви. Напружений трилер з Анею Тейлор-Джой та Райльфом Файнсом у головних ролях.

«Абатство Даунтон»

Downton Abbey, 2010-2015, на головному фото

«Абатство Даунтон»

Кожну серію в «Абатстві Даунтон» сім'я Кроулі збирається за великим столом в обідній залі. Парадні обіди становлять найважливішу частину побуту сімейства. Процес приготування страв на величезній графській кухні, де заправляє всім куховарка місіс Патмор, показано досить докладно. Разом зі своєю помічницею Дейзі вони створюють неймовірні страви: у команді реквізиторів серіалу був справжній шеф-кухар, а багато страв було приготовано та сервіровано за «Книгою місіс Бітон з господарювання».

Їжа була технічно складною у приготуванні. Для всіх шанувальників серіалу кулінарна школа School of Artisan Food оголосила спецкурс георгіївською кухнею, де можна навчитися готувати страв, які готувала куховарка родини Кроулі.