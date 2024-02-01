Цьогорічний лютий принесе шанувальникам кіно багато добрих фільмів. Стартують і довгоочікувані фестивальні хіти, і оскарівські номінанти, і українські прем’єри. Дивимось. Варто також пам’ятати про «Ідеальні дні» Віма Венедрса та «Травень Грудень» Тодда Гейнса.

Інший Франко

З 8 лютого

Біографічна драма режисера Ігоря Висневського розповість про непросту долю сина великого «Каменяра» Івана Франка – Петра. Він був одним із засновників «Пласту», льотчиком і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

Головну роль Петра Франка грає В’ячеслав Довженко, відомий насамперед завдяки ролі Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв («Мамай», «Хайтарма», «Кіборги», «Додому», «Захар Беркут») зіграв колишнього друга Петра, який стає на інший політичний шлях у часи початку радянської окупації України. Дружину головного героя грає Надія Левченко.

Учительська

З 8 лютого

Головна героїня – молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Події викривають всі негативні риси системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму. Головну роль у картині виконала акторка Леоні Бенеш, відома за своїми роботами в серіалах «Корона» й «Вавилон-Берлін».

Світова прем’єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2023, також фільмпотрапив у номінацію на «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм». Режисер і співавтор сценарію – Ількер Чатак, володар студентського «Оскара» 2015 року за свій короткий метр «Садакат».

Боб Марлі: Одна любов

З 15 лютого

Ще один байопік про легендарного музиканти, щедрими на які останні кілька років є кінематографісти. Музика Боба Марлі вільно лунала у всіх куточках світу минаючи кордони держав. Він проповідував любов, мир та свободу. Його вислови ставали популярними та переказувалися з вуст в уста. Боб Марлі (Кінґслі Бен-Адір) здобув популярність, співаючи про світлих і натхненних людей, які цінують свободу. Навіть замах на його життя, у результаті якого тяжке поранення отримала дружина Ріта (Лашана Лінч), не злякав його та не змусив його відмовитися від сповідуваних ідеалів.

Біографічна музична драма «Боб Марлі: Одна любов» заснований на реальних подіях та розповідає про виконавця реггі з Ямайки, завдяки якому сонячна музика з цього острова стала відомою та популярною повсюдно. Актора, який зумів би втілити на екрані легендарного Боба Марлі шукали цілий рік, розглядаючи кандидатів з усього світу.

Зрештою знайшли британця Кінґслі Бен-Адіра. Лашана Лінч, яка зіграла дружину Марлі, також британка. Основні зйомки фільму проходили у Лондоні у грудні 2022 року. Режисером картини став Рейнальдо Маркус Ґрін, що прославився завдяки фільму «Король Річард» про батька Венери та Серени Вільямс.

Уроки толерантності

З 14 лютого

Нетолерантна комедія Аркадія Непиталюка розповість про родину Найдюків, які Найдюки звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Раціональний розрахунок перевищує страх. Чи співпадуть очікування з реальністю?

Головні ролі у фільмі зіграли відомі українські актори театру та кіно Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Акмал Гурєзо, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Фільм створено за мотивами п’єси Ігоря Білиця «Гей-парад». Світова премʼєра стрічки відбулася під час Tallinn Black Nights Film Festival, в секції «Вибір критиків».

Смак пристрасті

З 15 лютого

Фільм «Пристрать Додена Буфана» (La passion de Dodin Bouffant, в українському прокаті – «Смак пристрасті») – франко-бельгійська картина отримала приз за режисуру у Каннах (режисер Чан Ань Гунг) та була представником Франції у потраплянні в оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм». На жаль, у номінацію картина не потрапила. Головні ролі виконали Бенуа Мажимель («Піаністка», «Після тебе») та Жульєтт Бінош («Шоколад», «Англійський пацієнт», «Три кольори: Синій»).

1885 рік. Кухарка Єжені останні 20 років працювала на відомого кулінара Додена Буфана. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Особливий зв’язок породжує вишукані страви, які вражають навіть найвідоміших шеф-кухарів світу.

Це фільм можна вважати одним із найкращих фільмів року, що минув. Це вишукане та стильне видовище з чудовими акторськими роботами.

Зона інтересу

З 22 лютого

Це, мабуть, одна з найважливіших прем’єр лютого. Фільм отримав Гран-прі у Каннах та має кілька оскарівськіх номінацій. Рудольф Хесс є комендантом найвідомішого табору смерті. Під його стіною він облаштував віллу з садом та басейном для дружини та дітей. Діти, звісно, маленькі, а от Гедвіг, його дружина, не гребує речами, що приносить з роботи чоловік та здобрює землю у саду попелом.

Коли Хесса підвищують по службі, вона відмовляється залишати свій дім, де все «так по домашньому». І якщо Хесса було заарештовано та страчено, Гедвіга померла у 1989 році у Вашингтоні. Їй був 81 рік (це режисер залишає поза межами фільму).

Фільм поставлений за однойменним романом Мартіна Еміса (який помер у день каннської прем’єри), проте режисер дуже далеко відійшов від літературного джерела, спростивши й сюжет, і підтексти, і прийоми до максимуму. Все дуже ясно, дуже якось побутово. І тому дуже страшно.

Залишені

З 29 лютого, на головному фото

Лауреат премій «Золотий Глобус», «Вибір критиків» та номінант на премію «БАФТА» та «Оскар» нарешті можна подивитись на великому екрані. Фільм режисера Александра Пейна («Небраска», «Зменшення», «На узбіччі») розповідає історію вчителя школи Нової Англії, який змушений залишитись в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за підлітками, яким нікуди їхати. Проте незабаром його неприязнь переростає у несподівану дружбу з одним із учнів та шеф-кухаркою школи, яка втратила сина у В'єтнамі.