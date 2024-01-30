Головну роль виконав Кодзі Якусьо, який отримав нагороду Каннького кінофестивалю

Номінант на Премію «Оскар» та призер Канн, фільм «Ідеальні дні» Віма Вендерса виходить в український прокат 1 лютого.

Це стрічка німецького режисера Віма Вендерса, триразового номінанта на премію «Оскар», володаря почесного «Золотого Ведмедя» Берлінале, «Золотої пальмової гілки» Канн, «Золотого лева» Венеції та премії BAFTA.

Картину знімали в Токіо, і вона отримала номінацію на премію «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм» як претендент від Японії.

Головний герой – прибиральник туалетів у Токіо на ім’я Хіраяма. Він повністю задоволений своїм простим життям: дотримується структурованого розпорядку дня, а вільний час присвячує своїй пристрасті: слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Однак низка несподіваних зустрічей розкриє інший бік особистості Хіраями. «Ідеальні дні» – це поема надзвичайної витонченості та краси, яка оспівує буденність та красу життя.

Головну роль виконав Кодзі Якусьо, знаменитий японський актор, відомий завдяки фільмам «Мемуари гейші» Роба Маршалла, «Вавилон» Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, «Зцілення» Кійосі Куросави. За роль в «Ідеальних днях» він отримав нагороду Каннького кінофестивалю, де відбулась світова премʼєра фільму.

В Україні картину вперше продемонстрували в межах 29-го фестивалю «Нове німецьке кіно».