Головну роль зіграла британська актриса Геллен Міррен

В український прокат вийшла біографічна драма про Ґолду Меїр – першу жінку прем'єр-міністра Ізраїлю та її дії під час Війни Судного дня.

Фільм охоплює період за добу до початку вторгнення і до моменту припинення вогню. За цей час глядачі мають змогу побачити зворотний бік військово-політичної «кухні» Ізраїлю – як відбувається співпраця політиків з військовими, як ухвалюються доленосні рішення, та чому вони є такими, а також – як сильні лідери розв’язують питання у глобальному геополітичному контексті. Уродженці Києва Ґолді Меїр на той момент було уже 75 років.

Фільм був знятий минулого року, проте нападу терористів на цивільне населення Ізраїлю, яке відбулося 7 жовтня, зробив його максимально актуальним. На жаль, це не перший військовий конфлікт, що має серйозні наслідки не лише для регіону, а й для усього світу.

Сюжет допомагає осягнути історичні передумови сучасного конфлікту, а відеоряд рясніє реальними історичними кінохроніками.

Дуже легко, дивлячись фільм, перекидати містки між минулим та теперішнім. Як і українці, ізраїльтяни мають справу з терористами. Ба більше, цими терористами також є їхні сусіди. Крім того Сирія та Єгипет мали змогу напасти на Ізраїль через великі запаси зброї, виробленої у Радянському Союзі. Так що проводити паралелі не складно.

Тоді, 50 років тому, в перші дні армія оборони Ізраїлю зазнала величезних втрат. І протягом усього фільму ми бачимо, як Ґолда бере на себе відповідальність за все, що відбувається у країні.

Режисер Гай Наттів усю увагу зосереджує на постаті Ґолди, надаючи перевагу крупним планам. Більша частина подій відбувається в інетр’єрах, більшість воєнних картин ми сприймаємо не безпосередньо, а через персонажів. І насамперед, очевидно, через головну героїню.

У такому випадку основне навантаження лягає на плечі британській акторці Геллен Міррен. Для неї грати реальних людей звично: свої «Оскар», БАФТА та «Золотий Глобус» Міррен отримала за роль королеви Єлизавети ІІ. Були в її фільмографії й інші історичні персонажі.

Вона не приховує, як важко її героїні. Вона грає так, що вантаж відповідальності на плечах Ґолди відчувається майже фізично.

Також у фільмі можна побачити американського актора, співзасновника ініціативи BlueCheck Ukraine, яка з перших днів війни втілює гуманітарні проекти в Україні, та амбасадора ініціативи UNITED24 Лієва Шрайбера. Він зіграв державного секретаря Сполучених Штатів Генрі Кіссінджера.

Гай Наттів має «Оскар» за коротометражний фільм «Шкіра» про колишнього члена групи неонацистів-скінхедів. Нова картина номінацій не отримала.

Українці цього могли й не побачити: росіяни намагались викупити права на прокат на всій території СНГ. З правовласниками домовлялись дистрибютори (Film.Ua), режисер, сценарист Ніколасом Мартіном (він предвставляв фільм на прем’єрі у Києві). Так що точно варто піти у кіно.