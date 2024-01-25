Фільм «20 днів у Маріуполі» вийшов у повторний прокат. Подивитися фільм можна буде лише в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Броварів, Гатного. Актуальний перелік кінотеатрів можна побачити на сторінці фільму.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що картина номінована на «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».

Картину створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Вперше картина побачила світ на фестивалі «Санденсі». У секції World Cinema Documentary Competition стрічка здобула приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став найкращим фільмом національного конкурсу, а також володарем призу глядацьких симпатій.

«20 днів у Маріуполі» – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.