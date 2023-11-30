У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер

У власному будинку у в штаті Коннектикут у середу, 29 листопада, помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. Йому було 100 років. Про це повідомили на його персональному сайті.

Генрі Кіссінджера поховають під час приватної сімейної служби, після якої пізніше відбудеться публічна панахида в Нью-Йорку.

Генрі Кіссінджера називають найвпливовішим державним секретарем США після Другої світової війни. Він очолював американську дипломатію у 1973–1977 роках за часів президента Річарда Ніксона. До цього він був радником президента США з національної безпеки. Після відставки президента Ніксонавін продовжував служити головою Держдепартаменту в адміністрації президента Джеральда Форда.

Він, зокрема, сприяв налагодженню відносини США з Китаєм, проведенню переговорів Вашингтона з Москвою про контроль над озброєннями, розширенню зв'язків між Ізраїлем та його арабськими сусідами, а також досягненню мирних угод з Північним В'єтнамом. «За спільні переговори про припинення вогню у В'єтнамі в 1973 році» Кіссінджер став лауреатом Нобелівської премії миру 1973 року.

У 1977 Генрі Кіссінджер покинув державну службу, але підтримував стосунки із Джорджем Бушем-старшим. Коли Буш став президентом, він запропонував Кіссінджеру очолити комісію з розслідування терактів 11 вересня, але той відмовився.

Генрі Кіссінджер суперечливо висловлювався щодо України. Раніше він не підтримував вступ України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, у 2014 році під час окупації Криму Росією Кіссінджер заявив, що Україні варто відмовитися від вступу до Альянсу, інтегрувати Крим в Україну мирним шляхом, а також шукати порозуміння між Росією і Заходом.

23 травня 2022 року під час конференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Генрі Кіссінджер заявив, що Україна має поступитися Росії частиною території. Також за його словами США і Захід мали не розраховувати на поразку Росії у війні. Кіссінджер сказав, що Захід повинен змусити Україну прийняти ситуацію, яка склалася до початку повномасштабного вторгнення (тобто до 24 лютого), а також не «піддатися настрою на цей момент».

Але у січні 2023 року під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі визнав доцільність приєднання України до НАТО.

«Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, щоб відомі люди визнавали велику помилку саме Путіна. Визнавали, що це агресія саме Росії. І щоб вони політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію», – прокоментував Володимир Зеленський заяву Кіссінджера.

У липні 2023 року Кіссінджер провів несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.