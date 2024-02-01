Головні ролі у фільмі зіграли Наталі Портман та Джуліанна Мур

У прокат вийшов фільм Тодда Гейнса («Керол», «Мене там не було») «Травень грудень», світова прем’єра якого відбулась на Каннському кінофестивалі.



Коли Грейс (Джуліана Мур) було 36 років, вона закохалася у 13-річного Джо (Чарльз Мелтон). Їхні стосунки стали приводом для пліток і набули максимального розголосу в ЗМІ, а Грейс засудили до ув’язнення. Двадцять років по тому Грейс і Джо одружені, а в Голлівуді збираються знімати про них кіно. Актриса Елізабет (Наталі Портман) приїжджає до будинку пари, щоб краще зануритись у їхню історію.



А історія це – історія маніпулятивних стосунків насамперед акторки та її прототипу. Героїня Наталі Портман, акторка, популярна завдяки телевізійним проектам, мріє про велике кіно і намагається якомога глибше зануритись у те, що відбувалось і відбувається між Грейс та Джо, які уже мають досить дорослих дітей. Вона намагається зробити це не лише спілкуючись з самими героями, а й з їх оточенням, розпитуючи колишнього чоловіка та дітей Грейс, їх сусідів та знайомих. Завдяки чужій історії Елізабет намагається дати раду зі своєю власною. Крім того, скандал 20-річної давності не дає спокою мешканцям містечка і досі.

Джуліана Мур (фото Катерини Сліпченко)

По суті те, що мало втілитись на екрані як «жовта» сенсація, стає драмою обманутих сподівань, з якими так добре вмію працювати Гейнс. І цього разу він намагається дати раду із зіткненням ілюзії та реальності, закону та емоцій, прихованого та явленого, про надії та розчарування.

Наталі Портман (фото Катерини Сліпченко)

Не можна сказати, що це найкраща робота Гейнса, майстра психологічних драм, проте подивитись це суперечливе кіно цікаво насамперед завдяки акторам. Наталі Портман та Джуліана Мур тут є звично досконалими, а Чарльз Мелтон їм не поступається.