У лютому стартує декілька цікавих серіалів. Ми обрали п’ять з них, щоб вони не загубились серед інших прем’єр.

Містер і місис Сміт

Mr. and Mrs. Smith, прем'єра – 2 лютого

Мабуть, усі пригадують однойменний фільм із Бредом Піттом та Анджеліною Джолі в головних ролях. Саме робота над образами подружжя кілерів стала початком їх спільного життя. Шлюб акторів завершився розлученням, а справа містера та місис Сміт живе та квітне.

Нагадаємо, подружжя найманих вбивць приховують один від одного своє ремесло, аж поки не отримують замовлення вбити один одного.

У серіалі головні ролі зіграли Дональд Гловер (серіал «Атланта», фільми «Марсіанин», «Соло. Зоряні Війни. Історія», також він відомий як репер Childish Gambino) та Майя Ерскін (серіали «Обі-Ван Кенобі», «Блакитноокий самурай»). Також у серіалі знімались Паркер Поузі («Світське життя», «Усі страхи Бо»), Вагнер Моура («Нарко»), Джон Туртурро («Великий Лебовські», «Бетмен»), Пол Дано («Нафта», «Полонянки»), Александр Скашґорд (серіали «Справжня кров», «Спадкоємці»), Ейса Гонсалес («Форсаж: Гоббс та Шоу», «Ґодзілла проти Конга»), Сара Полсон (серіал «Американська історія жаху», «Сестра Ретчед»), Урсула Корберо («Паперовий будинок») та інші.

Перший сезон серіалу матиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Новий погляд



The New Look, прем'єра – 14 лютого, на головному фото

Серіал розповідає про життя та стосунки двох видатних кутюр'є XX століття, Коко Шанель та Крістіана Діора. Роль Шанель у фільмі виконує французька актриса Жюльєт Бінош, відома за фільмами «Англійський пацієнт», «Коханці з Нового мосту», «Копія правильна». До речі, 15 лютого стартує також на великих екранах новий фільм з нею «Смак пристрасті».

Роль Діора зіграє Бен Мендельсон, зірка фільмів «Першому гравцю приготуватися», «Темні часи».

Серіал The New Look розповість про те, як розвивались стосунки між іконами моди та як зароджувався стиль New Look у післявоєнному Парижі. Стиль, який Крістіан Діор вигадав у 1940-х роках став не просто новою модною течією, адже після війни він став знаком повернення до мирного життя. Цікаво, що цей стиль був свого роду контрастом зі стилем Шанель.

Історія головних осіб високої моди має амбіції уміститися у дев’ять епізодів. Три перших вийдуть одночасно. Решта виходитиме раз на тиждень.

The New Look – не єдиний масштабний проект, присвячений моді. 19 січня уже вийшов серіал про Крістобаля Баленсіагу.



Сузір'я



Constellation, прем'єра – 21 лютого

У центрі сюжету серіалу – жінка, на ім'я Джо, яка повернулася на Землю після катастрофи під час місії в космосі, та виявила, що частини її життя зникли.

Головну роль у серіалі виконала шведська акторка Нумі Рапас (Лісбет Саландер в оригінальній трилогії «Дівчина з татуюванням дракону», «Агнець»). У серіалі також зіграли Джонатан Бенкс із серіалу «Пуститися берега» та Джеймс Д’Арсі, Джуліан Луман, Вільям Кетлетт і Барбара Сукова.

Сценаристом «Сузір’я» став Пітер Гарнес, який, зокрема, написав багато епізодів для «Доктора Хто», а режисером серіалу стала Мішель Макларен, яка має фантастичний послужний список у телевізійному жанрі, знявши, зокрема, серії «Гри престолів», «Пуститися берега» та «Секретні матеріали».

Перший сезон серіалу матиме вісім епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно, а решта – по одному раз на тиждень.

Ходячі мерці: Ті, хто живе



The Walking Dead: The Ones Who Live, прем'єра – 25 лютого

Популярний постапокаліптичний серіал «Ходячі мерці» завершився у 2022 році після 11 сезону, але його творці вирішили запустити декілька спін-оффів, які розповідатимуть про окремих персонажів з оригінального серіалу. У 2023 році уже відбулася прем'єра «Ходячі мерці: Мертве місто» про пригоди Меггі Грін та «Ходячі мерці: Деріл Діксон» про пригоди Деріла Діксона в Європі. Обидва серіали уже продовжено на другі сезони, так що можна вважати, що фанати оцінили таку стратегію.

«Ходячі мерці: Ті, хто живе» розповідають про Мішонн, що вирушить на пошуки свого зниклого чоловіка Ріка Граймса. Також у серіалі знову з’явиться Джадіс Стоукс, яка зникла разом з ним.

Перший сезон налічуватиме шість епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Сьогун



Shōgun, прем'єра – 27 лютого

Події серіалу розгортаються у 1600 році в розпал міжусобних воєн в Японії. Англійський корабель м прибиває до її берегів. Один з моряків Джон Блекторн поступово переймається місцевою культурою та з в'язня перетворюється на радника місцевого феодала Йосі Торанаги, який сподівається використати секрети британців проти своїх ворогів. Серіал є екранізацією однойменного роману американського письменника Джеймса Клавелла 1975 року, більшість персонажів мають реальних історичних прототипів.

Головні ролі в серіалі виконали Космо Джарвіс («Леді Макбет», серіал «Гострі картузи») та Санада Хіроюкі («Останній самурай», «Пекло», «Швидкісний поїзд»).

Перший сезон налічуватиме десять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, а решта – по одному раз на тиждень.