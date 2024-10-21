Фільму «Кримінальне чтиво» виповнилось тридцять років
Цікаві факти про культову картину та рецепт коктейлю Уми Турман0
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«Кримінальне чтиво» вигідно відрізняється від інших поворотних в історії кіно картин тим, що воно веселе. На межі 80-90-х потрібно було чогось такого, що перетворило б кінемотографа на жарт, перетворило б його з важкої праці в легку забаву. У підсумку – заслужена «Золота Пальмова гілка» та «Оскар» за сценарій.
Провівши багато часу в відеопрокаті, де працював у юності, Тарантіно понабирався безліч кіноцитат, додавши до них власну невичерпну фантазію.
У підсумку вийшов твір, де кожен бачить, що хоче: чи то дотепну історію, чи то захоплюючу кіноманську гру, чи то рахує слово «fuck» (до речі, його тут вимовляють 281 раз).
Тож можна вчергове насолодитися добрим кіно, а якщо ви вже встигли подивитися його більше, ніж 281 раз, не важливо.
Цікаві факти:
- Тарантіно довго вагався між Джиммі і Ленсом, вибираючи персонаж, який би він хотів зіграти. У підсумку він обрав роль Джиммі, бо хотів бути за камерою в сцені передозування Мії.
- Пасаж з Біблії, який Джулз постійно цитує в основному був придуманий Тарантіно і Джексоном. З Біблії були взяті тільки дещо.
- Кадри, коли Вінсент вганяє шприц з адреналіном в грудну клітку Мії, були зняті навпаки (Траволта різко витягав шприц), а потім просто пущені задом наперед.
- Книга, яку читає Вінсент – «Сором'язлива Блейз» Пітера О'Доннелла. У цій книзі вбивця сипле цитатами з Біблії.
- Міа називає Вінсента ковбоєм тому, що Джон Траволта знімався в «Міському ковбої». Вінсент же називає Мію у відповідь ковбойкою, тому що Ума Турман знялася у фільмі Гаса ван Сента «Навіть дівчата-ковбої інколи сумують».
- Гамбургери з «Біг Кахун» також їдять у «Від заходу до світанку» та «Доказі смерті», а вперше вони з'являються у «Скажених псах».
- Ноксвіль (в штаті Теннеессі), де Бутч зустрічався зі своїм зв'язковим і де його дід купив золотий годинник – мала батьківщина Тарантіно.
- Бутч курить сигарети Red Apple. Міа теж дістає з сумки Red Apple. Перед Пампкін (Тім Рот) в першій сцені, якщо придивитися, теж лежить пачка Red Apples. Ці ж сигарети курить герой Тіма Рота в «Чотирьох кімнатах». Крім цього вони фігурують у «Джеккі Браун», «Убити Білла», «Грайндхауз». Red Apple – фейковий бренд, придуманий Тарантіно, який ненавидить продакш плейсмент.
- Зовнішність героїні Уми Турман стилізувалася під актрису Анну Каріну, яка знялася у «Банді невдах», улюбленому фільмі Тарантіно.
- Вартість фільму склала 8 млн доларів, з яких 5 пішли на платню акторам.
Коктейль «Мартін і Льюїс», який замовляє Міа:
Інгредієнти:
- 100 г морозива
- 100 мл молока
- 1-2 ст. ложки будь-якого солодкого сиропу або варення
Всі інгредієнти змішати в блендері. При бажанні можна додати фрукти, прикрасити ними ж, а також збитими вершками, додати корицю, ваніль, посипати тертим шоколадом тощо.