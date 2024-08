Юсуф Дікеч, 51-річний представник олімпійської збірної Туреччини, став зіркою не лише Олімпіади в Парижі, а й інтернету. Він вразив глядачів, коли без спеціального екіпірування, у простій футболці та з рукою в кишені точно поцілив у мішень. У фіналі змішаного командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів Юсуф Дікеч здобув срібло.

Коли ви нарешті втомитесь переглядати цей момент з Олімпіади і меми, пропонуємо подивитися фільми, в які, на нашу думку, Юсуф Дікеч вписався би просто ідеально.

Скажені пси (Reservoir Dogs)

Ця стрічка 1992-го року стала першим повним метром, що відкрив людству фірмовий стиль Квентіна Тарантіно. У зірковому складі, зокрема, – Тім Рот, Стів Бушемі, Гарві Кейтель та інші. А в рейтингу топ-250 від IMDb ця стрічка – на 97 місці. Можливо, її рейтинг був би ще вищим, якби там був Юсуф Дікеч.

Кадр із фільму скажені пси

Кримінальне чтиво (Pulp Fiction)

Це культовий фільм, знову ж, Квентіна Тарантіно, що вийшов у 1994 року і відкрив нову епоху в американському кінематографі. У ньому розповідається про два дні з життя злочинців різного калібру в США.

Сьогодні ця стрічка посідає восьме місце у переліку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Кадр із фільму Кримінальне чтиво

Загін самогубців (Suicide Squad)

Це фільм про супергероїв від режисера Девіда Еєра, знятий на основі коміксів DC про однойменну команду антигероїв.

До слова, світова прем’єра цієї стрічки відбулася рівно вісім років тому – 1 серпня 2016 року. У фільмі, зокрема, грали Вілл Сміт, Марго Роббі, Джаред Лето.

Кадр із фільму Загін самогубців

Джентльмени (The Gentlemen)

Це – британський комедійний бойовик Гая Річі. В принципі, цього достатньо, щоб захотілося подивитися цей фільм. Хіба ще можна згадати про Метью МакКонагі, Коліна Фарелла і Г’ю Гранта в головних ролях. Світова прем’єра стрічки відбулася у грудні 2019 року.

Кадр із фільму Джентльмени

Дев’ять ярдів (The Whole Nine Yards)

Родзинкою цієї кримінальної кінокомедії 2000-го року від режисера Джонатана Ліна є акторський дует Брюса Вілліса і Метью Перрі.

Нещасливий дантист (Метью Перрі), якого хоче вбити власна дружина, раптом виявляє, що біля нього поселився культовий найманий вбивця (Брюс Вілліс).

Стрічка не має найвищих балів від критиків, проте тут є фірмова усмішка і харизма Брюса Вілліса, не менш сильна харизма та фірмовий стиль Метью Перрі, а також – багато непередбачуваних ситуацій.

Кадр з фільму Дев'ять ярдів

Великий куш (Snatch)

Це ще один фільм зі списку топ-250 від IMDb (121-ше місце) і ще одна стрічка від Гая Річі. Фільм вийшов у 2000-му році. В головних ролях – Джейсон Стейтем, Бенісіо дель Торо, Бред Пітт, Денніс Фаріна та інші.

Пограбування єврейської контори, подорож через Лондон до Нью Йорка, ірландці, роми і все до купи – це те, як можна побачити стрічку в калейдоскопі. Звісно, не обійшлося тут і без умілих стрільців.

Кадр із фільму Великий куш

Матриця (The Matrix)

Ще одна культова стрічка і №16 у рейтингу від IMDb. Це науково-фантастичний фільм 1999-го року від тоді ще братів Вачовскі із Кіану Рівзом у головній ролі.

«Але ж головні герої постійно ухиляються від куль. Тобто, стрільці у них не попадають», – скажете ви. Приблизно таким же незворушним і впевненим, а ще, мабуть, філософськи налаштованим, на Олімпіаді-2024 виступив Юсуф Дікеч.

Кадр із фільму Матриця

Хто такий Юсуф Дікеч

51-річний олімпієць Юсуф Дікеч – жандарм турецької поліції у відставці. За освітою він – тренер. Це його п’яті Олімпійські ігри та перша медаль. Раніше він виборював золото на чемпіонаті світу зі стрільби.

Після тріумфального виступу на Олімпіаді, Юсуф Дікеч, якого цитує ВВС, заявив, що йому «не потрібне спеціальне спорядження, бо він – вроджений стрілець». У вільний час він любить танцювати.

