Попри те, що Великдень є одним із найбільших свят року, великодні фільми ніколи не були такими популярними, як різдвяні. Проте ми знайшли і комедії, і драми, і, звісно, рок-оперу, які розповідають про Страсті Христові та Воскресіння. Або ж просто їх події відбуваються на свята.

«Таємна вечеря»

The Last Supper, 2025, режисер – Мауро Бореллі

Зовсім новий фільм, який вийшов цього року. Не шедевр, але вносить певне розмаїття. Картина описує події, що передували зраді, коли група учнів збирається разом, розкриваючи таємниці та приховані мотиви. В останні години перед своєю смертю Ісус збирає учнів на Тайну вечерю. У цьому колі довіри поступово починають випливати незрозумілі конфлікти та напруга, які наростали протягом тривалого часу. У результаті все це призводить до рішення, яке розірве звичні зв'язки і змінить їхнє життя.

«Крашанка»

2024, режисер Тарас Дудар (на головному фото)

Ми просто не могли не згадати про українську сімейну комедію. Напередодні Великодня Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан) збирається відправити ракету на Москву. Для цього він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємничою назвою «Потяг номер нуль», який в радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок.

Несподіваний приїзд доньок, сина та онука псує всі плани. Задум, який виношувався кілька місяців, під загрозою зриву, адже Андрій Іванович опиняється під суворим наглядом доньок, які засилають наймолодшого (онука Михайлика) стати дідовою тінню. Кмітливий малий швидко викручує ситуацію на свою користь. Чи вдасться кожному з членів родини досягти своєї мети: розібратися в собі, відпустити привидів минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю?

У фільмі глядачі зустрінуть три покоління Забіяк, яких зіграли Станіслав Боклан, Володимир Гладких, Михайло Пулянський, Олеся Жураківська.

«Мадейнуса»

Madeinusa, 2006, режисерка – Клаудіа Лльйоса

Мешканці перуанського селища, загубленого в горах, вірять, що між Страсною п’ятницею, коли розіп’яли Христа, та Великоднем, коли він воскрес, Бога немає. Тож немає і гріха. Можна все. Тож герої чекають п’ятниці, щоб здійснити свої таємні бажання. А тим часом Мадейнуза, 14-річна красуня (Мегалі Сольєр), мріє про великий світ за межами селища.

Чарівна розповідь Лльйоси існує на потужних метафоричних рівнях та поєднує етнографічну поетичність та холодну жорстокість. Це складна суміш із пристрасті, свавілля та бажання. Неймовірне кіно, яке свого часу стало справжньою кіноподією.

«Страсті Христові»

The Passion of the Christ, 2004, режисер – Мел Ґібсон

Цей фільм, мабуть, найвідомішим. Мел Ґібсон, герой бойовиків, розповідає про останні 12 годин життя Ісуса Христа. Глядач стежить за Ісусом від Гетсиманського саду до Голгофи. Дванадцять останніх годин земного життя Ісуса Ґібсон спресував у дві. Це дуже натуралістичне та жорстоке видовище, яке своєю безжальною візуалізацією робить події, відомі, мабуть, кожному, абсолютно реальними.

Режисер використовує у фільмі арамейську та латину, що урівнює глядачів (крім хіба кількох вчених), які дивляться фільм невідомою мовою. Джим Кевізел, щоправда, став заручником ролі.

«Остання спокуса Христа»

The Last Temptation of Christ, 1988, режисер – Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе мріяв поставити фільм за романом грецького письменника Нікоса Казанцакіса протягом п'ятнадцяти років. Його цікавило вічне суперництво в людині плотського та духовного, земного та божественного. За цією версією звичайний тесля з Назарету змушений нести своє призначення. А останньою спокусою для нього виявилося видіння майбутнього життя з Марією Магдалиною, якби Ісус був таки врятований від розп'яття на хресті.

Картина Скорсезе викликала шквал суперечок та скандалів, у Венеції, де відбулась прем’єра фільму, фанатики погрожували терактами, у США деякі кінотеатри відмовлялись від прокату.

Це все виглядає дивним та поверхневим, адже роздуми Скорсезе лежать в площині віри. Віллем Дефо у ролі Христа та Гарві Кейтл в ролі Юди є надзвичайно вдалими режисерськими рішеннями. А музика Пітера Гебріела давно уже існує і поза фільмом, як самостійний шедевр.

«Ісус Христос – Суперзірка»

Jesus Christ Superstar, 1973, режисер – Норман Джуисон

Кіноверсія легендарної рок-опери композитора Ендрю Ллойда Веббера, розіграна на тлі мальовничих пейзажів Ізраїля.

Неймовірна музика, життєпис Христа в епоху гіпі, прекрасні актори (для більшості фільм став дебютом в кіно). Це фільм – на всі часи, він не застаріває, він, як і рок-опера Вебера, є не так класикою, яка може застигнути, як живим нервом, що пульсує та супроводжує своїх шанувальників через усе життя.