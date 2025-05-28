Андерсон, Боно та Параджанов: що подивитись цього тижня
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Цьогорічний прокатний тиждень щедрий на прем’єри. Відреставровані «Тіні забутих предків» та свіженька «Фінікійська схема» прямо з Канн – не єдині непересічні картини, на які вартує звернути увагу у кіно та на стрімінгових платформах.
«Тіні забутих предків»
Параджанов – особистість епатажна, свободолюбива і поетична, автор, можливо, найкращої стрічки за всю історію українського кіно «Тіні забутих предків». «Тіні» несподіваним чином синтезували в собі фольклорні мотиви та експериментальний режисерський стиль. «Тіні забутих предків» – водночас перша ластівка та найвища вершина українського поетичного кіно, що обросла міфами та легендами. Одна з них – сцена весілля, коли на Івана та Палагну одягають ярмо. Виявляється, цей обряд повністю вигадав сам Параджанов. Спочатку це викликало незадоволення серед гуцулів, але у підсумку вийшло, що гуцули самі повірили в цю неіснуючу традицію. Подейкують, що на деяких гуцульських весіллях цей ритуал, вигаданий Параджановим, проводять. Ну, принаймні, таке розповідають.
- Кому дивитись? Синефілам та тим, хто давно мріяв побачити класику на великому екрані.
- Кому не дивитись? Той випадок, коли подивитись варто усім.
«Фінікійська схема»
А це – перша ластівка цьогорічного Каннського конкурсу, що виходить у широкий прокат. Дія відбувається у 1950-му році. У центрі сюжету «Фінікійської схеми» – один з найбагатших магнатів світу, безжальний Анатоль «Жа-Жа» Корда. Після чергового невдалого замаху на його життя він розшукує свою 20-річну доньку-монахиню Лізл, з якою вони обірвали зв'язки шість років тому. Корда презентує доньці складний план її майбутнього фінансового достатку: за його заповітом, вона має керувати ризикованим проєктом із розширення земель.
У масштабній подорожі сучасною Фінікією для виконання цього плану перебуватиме ще й репетитор-норвежець Лізл, ентомолог Бйорн Лунд. А паралельно Лізл розслідує вбивство власної матері, у якому підозрює батька.
Традиційно Андерсон задіяв у новій роботі рекрдну кількість зірок. У фільмі зіграли Бенісіо Дель Торо, Бенедикт Кембербетч, Білл Мюррей, Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Браян Кренстон, Різ Ахмед, Матьє Амальрік, Шарлотта Генсбур та інші. Продюсером фільму є традиційний партнер Андерсона Роман Коппола. Виконавицю головної жіночої ролі Мію Тріплтон глядачі знають менше, ніж її партнерів, проте вони точно давно люблять її маму Кейт Вінслет.
- Кому дивитись? Шанувальникам унікального стилю Веса Андерсона.
- Кому не дивитись? Тим, кому цей стиль уже набрид.
«Хаммер»
Документальний фільм Олексія Кочергіна вшановує пам'ять легендарного українського добровольця, офіцера, громадського діяча – Тараса Бобанича «Хаммера». Він розпочав свою боротьбу на Майдані, а 2016-го року був бійцем 1-ї Окремої штурмової роти ДУК «Правий Сектор» і одночасно другом та сподвижником Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. З початком повномасштабного російського вторгнення, «Хаммер» очолив батальйон і захищав спочатку від ворогів Київщину, а згодом Харківщину. Фільм про Тараса – це сукупність історій десятирічної боротьби українського народу за свою свободу, чільне місце в якій навіки зайняв легендарний «Хаммер».
- Кому дивитись? Тим, хто хоче вшанувати пам’ять Тараса Бобанича.
- Кому не дивитись? Тим, кому це може бути надто боляче.
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«Боно: Історії капітуляції»
Документальний фільм австралійського режисера Ендрю Домініка («Як боягуз Роберт Форд убив Джессі Джеймса», «Білявка») по суті є моновиставою видатного ірландського музиканта, лідера U2 Боно, знятий на сцені театру у Соренто (тут існує гра слів – Sorrento (місто) та Surrender (капітуляція)).
Світова прем'єра стрічки відбулася 16 травня 2025 року на Каннському кінофестивалі, на червоні сходи Боно запросив українських військових.
У кінотеатрах фільм не вийде, проте стане доступний на Apple TV+ з 30 травня.
- Кому дивитись? Шанувальникам доброї музика та доброго кіно (тобто практично усім).
- Кому не дивитись? Тим, у кого немає серця.