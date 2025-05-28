Цьогорічний прокатний тиждень щедрий на прем’єри. Відреставровані «Тіні забутих предків» та свіженька «Фінікійська схема» прямо з Канн – не єдині непересічні картини, на які вартує звернути увагу у кіно та на стрімінгових платформах.

«Тіні забутих предків»

Параджанов – особистість епатажна, свободолюбива і поетична, автор, можливо, найкращої стрічки за всю історію українського кіно «Тіні забутих предків». «Тіні» несподіваним чином синтезували в собі фольклорні мотиви та експериментальний режисерський стиль. «Тіні забутих предків» – водночас перша ластівка та найвища вершина українського поетичного кіно, що обросла міфами та легендами. Одна з них – сцена весілля, коли на Івана та Палагну одягають ярмо. Виявляється, цей обряд повністю вигадав сам Параджанов. Спочатку це викликало незадоволення серед гуцулів, але у підсумку вийшло, що гуцули самі повірили в цю неіснуючу традицію. Подейкують, що на деяких гуцульських весіллях цей ритуал, вигаданий Параджановим, проводять. Ну, принаймні, таке розповідають.

Кому дивитись? Синефілам та тим, хто давно мріяв побачити класику на великому екрані.

Синефілам та тим, хто давно мріяв побачити класику на великому екрані. Кому не дивитись? Той випадок, коли подивитись варто усім.

«Фінікійська схема»

А це – перша ластівка цьогорічного Каннського конкурсу, що виходить у широкий прокат. Дія відбувається у 1950-му році. У центрі сюжету «Фінікійської схеми» – один з найбагатших магнатів світу, безжальний Анатоль «Жа-Жа» Корда. Після чергового невдалого замаху на його життя він розшукує свою 20-річну доньку-монахиню Лізл, з якою вони обірвали зв'язки шість років тому. Корда презентує доньці складний план її майбутнього фінансового достатку: за його заповітом, вона має керувати ризикованим проєктом із розширення земель.

У масштабній подорожі сучасною Фінікією для виконання цього плану перебуватиме ще й репетитор-норвежець Лізл, ентомолог Бйорн Лунд. А паралельно Лізл розслідує вбивство власної матері, у якому підозрює батька.

Традиційно Андерсон задіяв у новій роботі рекрдну кількість зірок. У фільмі зіграли Бенісіо Дель Торо, Бенедикт Кембербетч, Білл Мюррей, Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Браян Кренстон, Різ Ахмед, Матьє Амальрік, Шарлотта Генсбур та інші. Продюсером фільму є традиційний партнер Андерсона Роман Коппола. Виконавицю головної жіночої ролі Мію Тріплтон глядачі знають менше, ніж її партнерів, проте вони точно давно люблять її маму Кейт Вінслет.

Кому дивитись? Шанувальникам унікального стилю Веса Андерсона.

Шанувальникам унікального стилю Веса Андерсона. Кому не дивитись? Тим, кому цей стиль уже набрид.

«Хаммер»

Документальний фільм Олексія Кочергіна вшановує пам'ять легендарного українського добровольця, офіцера, громадського діяча – Тараса Бобанича «Хаммера». Він розпочав свою боротьбу на Майдані, а 2016-го року був бійцем 1-ї Окремої штурмової роти ДУК «Правий Сектор» і одночасно другом та сподвижником Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. З початком повномасштабного російського вторгнення, «Хаммер» очолив батальйон і захищав спочатку від ворогів Київщину, а згодом Харківщину. Фільм про Тараса – це сукупність історій десятирічної боротьби українського народу за свою свободу, чільне місце в якій навіки зайняв легендарний «Хаммер».

Кому дивитись? Тим, хто хоче вшанувати пам’ять Тараса Бобанича.

Тим, хто хоче вшанувати пам’ять Тараса Бобанича. Кому не дивитись? Тим, кому це може бути надто боляче.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

«Боно: Історії капітуляції»

Документальний фільм австралійського режисера Ендрю Домініка («Як боягуз Роберт Форд убив Джессі Джеймса», «Білявка») по суті є моновиставою видатного ірландського музиканта, лідера U2 Боно, знятий на сцені театру у Соренто (тут існує гра слів – Sorrento (місто) та Surrender (капітуляція)).

Світова прем'єра стрічки відбулася 16 травня 2025 року на Каннському кінофестивалі, на червоні сходи Боно запросив українських військових.

У кінотеатрах фільм не вийде, проте стане доступний на Apple TV+ з 30 травня.