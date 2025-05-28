Головні ролі у серіалі «Ранкове шоу» виконують Дженніфер Еністон та Різ Візерспун

Четвертий сезон популярного американського серіалу «Ранкове шоу» вийде 17 вересня. Про це 28 травня повідомила платформа Apple TV+, що транслює шоу.

Зазначається, що перший епізод 10-серійного сезону вийде 17 вересня 2025 року. Вихід останньої серії запланований на 19 листопада 2025 року.

Новий сезон «Ранкового шоу» стане четвертим за рахунком та вийде майже через два роки після премʼєри третього. Автори фільму зазначають, що сюжет нового сезону розвиватиметься навколо наслідків злиття компаній UBA та NBN.

Як і раніше, головні ролі виконають Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Крім цього, у новому сезоні зʼявляться Біллі Крудап, Карен Піттман, Ніколь Біхарі, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс, Грета Лі, Маріон Котійяр, Джеремі Айронс, Аарон Пʼєр, Вільям ДжексонаХарпер, Бойд Холбрук. Також у сезон повернеться Джон Хемм.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Додамо, що третій сезон серіалу «Ранкове шоу» отримав 16 номінацій на премію «Еммі» та приніс Біллі Крудапу перемогу за роль Корі Еллісона в категорії «Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі».

Що відомо про серіал «Ранкове шоу»?

The Morning Show – американський телесеріал, що вперше вийшов на екрани у 2019 році. Серіал розповідає про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі. У головних ролях – Дженніфер Еністон (Алекс Леві), Різ Візерспун (Бредлі Джексон) та Стівен Карелл (Мітч Кесслер).