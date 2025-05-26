Очікується, що акторки оригінального проєкту Енн Гетевей та Меріл Стріп зіграють у сиквелі

Прем’єра сиквелу популярного у 2000-х фільму «Диявол носить Прада» запланована на 1 травня 2026 року. Очікується, що фільмі зіграють акторки оригінального проєкту – Енн Гетевей та Меріл Стріп. Про це повідомляє Variety.

«Я знаю, що вони працюють над цим. Якщо це станеться, я буду так радий, але я не можу дати вам жодної інформації. Інакше я вирушу до в'язниці акторів або щось таке», – розповів журналістам актор, який також зіграє у сиквелі, Стенлі Туччі.

За сценарієм, головна героїня Міранда (Меріл Стріп) зіштовхнеться із проблемами в роботі та вирішує звернутися до своєї колишньої асистентки Емілі (Енн Гетевей). Вона вважає, що вона єдина, хто може врятувати ситуацію та відновити успіх видання.

Режисером сиквелу стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна.

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Додамо, що оригінальний фільм «Диявол носить Прада» заснований на романі Лорен Вайсбергер про досвід молодої жінки, яка працює в модному журналі. За сюжетом, журналістка Енді Сакс мріє про кар'єру в журналі, тому влаштовується на роботу помічницею до Міранди Прістлі – вимогливої головної редакторки глянцю «Подіум». Однак вона зіштовхується з важкими завданнями та примхами керівниці, які змінюють її характер та погляди на життя.

Оригінальний фільм дебютував на екранах у 2006 році та зібрав 326 млн доларів у світовому прокаті.