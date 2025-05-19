Актори Рейф Файнс (ліворуч) та Дональд Сазерленд (праворуч)

Британський актор Рейф Файнс зіграє президента Панему Коріолана Сноу в приквелі «Голодних ігор» «Схід сонця на жнива». Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У центрі сюжету приквелу – історія Геймітча Абернатті, учасника ювілейних 50-х Голодних ігор з Дистрикту 12. В оригінальних фільмах цього персонажа зіграв Вуді Гаррельсон. Юну версію персонажа зіграє Джозеф Зада, його любовний інтерес – Вітні Пік, а Мая Гоук з «Дивних див» зіграє Вайресс.

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Коріолан Сноу – ще один культовий літературний лиходій, якого в приквелі зіграє Рейф Файнс. Раніше цього персонажа втілювали покійний Дональд Сазерленд безпосередньо в «Голодних іграх» та Том Блайт у приквелі «Балада про співочих пташок та змій». Режисером франшизи стане Френсіс Лоуренс.

Фільм «Голодні ігри: Схід сонця на жнива» вийде на екрани 20 листопада 2026 року.