Дональду Сазерленду було 88 років

У віці 88 років помер знаменитий актор Дональд Сазерленд. Про це повідомив The Guardian на сина актора Кіфера Сазерленда.

«Зі скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя», – написав він.

Дональд Сазерленд народився 17 липня 1935 року у Канаді. Планував стати інженером, проте почав брати участь в аматорських театральних постановках та любов до сцени перемогла. Одержав два дипломи зі спеціалізаціями інженерія та акторську майстерність. У 1956 виїхав до Великобританії, де навчався у Королівській академії драматичного мистецтва. Перші ролі отримав у фільмах жахів. Здобув визнання завдяки участі у фільмі «Військово-польовий госпіталь». Однією із головних ролей у карєрі стала роль Казанови в однойменному фільмі Федеріко Фелліні. У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів «Голодні ігри» президента Сноу.

Загалом актор знявся у понад 190 фільмах та серіалах.

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