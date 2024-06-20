Помер знаменитий актор Дональд Сазерленд
До теми
У віці 88 років помер знаменитий актор Дональд Сазерленд. Про це повідомив The Guardian на сина актора Кіфера Сазерленда.
«Зі скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя», – написав він.
Дональд Сазерленд народився 17 липня 1935 року у Канаді. Планував стати інженером, проте почав брати участь в аматорських театральних постановках та любов до сцени перемогла. Одержав два дипломи зі спеціалізаціями інженерія та акторську майстерність. У 1956 виїхав до Великобританії, де навчався у Королівській академії драматичного мистецтва. Перші ролі отримав у фільмах жахів. Здобув визнання завдяки участі у фільмі «Військово-польовий госпіталь». Однією із головних ролей у карєрі стала роль Казанови в однойменному фільмі Федеріко Фелліні. У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів «Голодні ігри» президента Сноу.
Загалом актор знявся у понад 190 фільмах та серіалах.
Вибрана фільмографія:
- 1965 – Будинок жахів доктора Терора / Dr. Terror's House of Horrors
- 1967 – Брудна дюжина / The Dirty Dozen
- 1970 – МЕШ / M*A*S*H
- 1971 – Клют / Klute
- 1971 – А тепер не дивися / Don't Look Now
- 1976 – Казанова Федеріко Фелліні / Il Casanova di Federico Fellini
- 1989 – Тюряга / Lock up
- 1991 – Зворотна тяга / Backdraft
- 1991 – Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі / JFK
- 1993 – Шість ступенів відчуження / Six Degrees Of Separation
- 1995 – Епідемія / Outbreak
- 1996 – Блукаюча куля / Hollow Point
- 2000 – Космічні ковбої / Space Cowboys
- 2003 – Холодна гора / Cold Mountain
- 2005 – Гордість і упередження / Pride and Prejudice
- 2011 – Механік / The Mechanic
- 2011 – Код доступу «Софія» / Sofia
- 2012 – Голодні ігри / The Hunger Games
- 2013 – Найкраща пропозиція / The best offer
- 2019 – До зірок / Ad Astra