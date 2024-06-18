Анук Еме було 92 роки

Померла знаменита французька актриса Анук Еме. Про це повідомила в Інстаграмі її дочка Мануела Папатакіс. Зірці фільмів Федеріко Фелліні та Клода Лелуша було 92 роки. Анук Еме померла у власному будинку в Парижі.

За 70-річну акторську кар'єру Анук Еме знялася у багатьох фільмах. Найвідоміші серед них «Солодке життя» Федеріко Фелліні та «Чоловік та жінка» Клода Лелуша. За роль в останньому актрису номінували на «Оскар». Анук Еме – володарка нагород BAFTA, «Золотий глобус», приз Каннського кінофестивалю та деяких інших.

Анук Еме в молодості (фото Festival de Cannes)

Анук Еме народилася 27 квітня 1932 року у Парижі. Її батьки були акторами за професією. Справжнє ім’я Анук Еме – Ніколь-Франсуаза Флоранс Дрейфус. З дитинства вона займалася балетом та танцювала на великій сцені. У 1946 році Ніколь-Франсуаза зіграла у невеличкому епізоді у фільмі «Будинок над морем». Перший успіх приніс фільм «Веронські коханці» (режисер Андре Кайата, 1948 рік).

Після цього акторка грала здебільшого у мелодрамах. Вона знімалася не тільки у Франції, але й в Англії, Італії, Німеччині. Після поїздки до Греції з'явився її псевдоним, складений із грецького ім'я Анук та французького слова Аimee — кохана.

Найважливішою у кар'єрі Анук Еме стає роль у кінострічці «Солодке життя» (Федеріко Фелліні, 1960 рік). Фільм приніс їй світову славу. Її найвідомішою роботою стала головна роль у фільмі Клода Лелуша «Чоловік і жінка». За цю роль Еме отримала «Золоту пальмову гілку». Згодом вона поверталась до ролі Анни ще двічі.

Анук Еме на Каннському фестивалі представляє останній фільм «Чоловік і жінка: Найкращі роки» (фото Катерини Сліпченко)

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