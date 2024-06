The Wrap

фото The Wrap

У Франції Франсуазу Арді вважають одним із найбільших символів 60-х

Франсуаза Арді, французька співачка, авторка пісень, модель та актриса, одна з найбільших зірок Франції 60-70-х років минулого століння, померла у віці 80 років. Про це написав Le Monde, посилаючись на повідомлення її сина, Томаса Дютронка, у соціальних мережах. Дютронк опублікував своє дитяче фото з матірʼю та написав: «Maman est partie» («Мама пішла»).

Арді народилася в 1944 році в Парижі, музикою почала займатись в школі, коли на її прохання батько подарував їй гітару. Свій перший гіт Tous les Garçons et les Filles Арді написала у 1962 році, коли їй було лише 18 років. Синґл розійшовся накладом у понад 2,5 мільйона копій та очолив французькі гіт-паради. Після цього Роже Вадим запропонував їй роль у фільмі «Замок у Швеції». Інші сингли, такі як Je Suis D'Accord та Le Temps de L'Amour, також швидко здобули популярність.

У 60-х роках Арді записувала пісні англійською, німецькою та італійською мовами. Її найбільшим англомовним хітом стала пісня 1968 року It Hurts to Say Goodbye, написана Сержем Ґенсбуром. Пісня очолила гіт-паради і у Франції, і у Великій Британії.

Арді швидко стала поп-іконою та музою моди, працюючи моделлю для таких дизайнерів, як Ів Сен-Лоран і Пако Рабанн. Вона зіграла головну роль у фільмі Джона Франкенгаймера «Гран-прі» 1966 року, «Куля в серці», та мала епізодичну роль у фільмі «Що нового, кицюню?». Музикант Боб Ділан присвятив їй вірша, який опублікував на обкладинці свого альбому Another Side of Bob Dylan.

У 2006 році Арді нагородили Великою медаллю французького шансону, започаткованою Французькою академією.

У 2008 році опублікувала автобіографію Le Desespoir des singes ... et autres bagatelles. Після виходу альбому L'Amour fou та однойменного роману в 2012 році оголосила про завершення своєї співочої кар'єри. Потім, після трьох років мовчання, Франсуаза знову з'явилася на публіці, представивши книгу Avis non autorisés, в якій вона пише про старість, хвороби, зміни у своєму тілі, про лікарів і шарлатанів, про політиків, астрологію та про дружбу. Книгу продали у кількості понад 62 тисячі примірників.

У червні 2021 року Арді розповіла, що у 2018 році у неї діагностували рак гортані, а у 2004 році їй діагностували лімфому.

За свою кар'єру Арді записала майже тридцять альбомів, останній з яких, Personne d'autre, побачив світ у 2018 році. Вона була єдиною французькою артисткою, яка увійшла до рейтингу 200 найвидатніших співаків усіх часів, опублікованого журналом Rolling Stone у 2023 році.