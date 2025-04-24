Уже кілька місяців не вщухає скандал навколо римейку мультфільму «Білосніжка» від Disney. Фільм провалився в прокаті та отримав одну найнижчих оцінок в історії сайту IMDb.

Однак це не єдиний проєкт Disney, який попри очікування виявився неуспішним. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів Disney, які провалились у прокаті.

«Не бий копитом» (2004)

Критики називають цей мультфільм провальним за сценарій, гумор і загальну якість анімації. Один із найменш прибуткових фільмів Disney. Сюжет оповідає про життя на фермі, яке перевертається з ніг на голову, коли в неї змінюється власник, який хоче продати землю і позбутися тварин. Після цього мешканці ферми влаштовують йому справжню партизанську боротьбу.

«Курча Ціпа» (2005)

Перший повністю CGI-фільм Disney без участі Pixar. Отримав багато критики за погану анімацію, слабкий сюжет і невиразних персонажів. За сюжетом курча Ціпа жив у розкоші у рідному місті Нью-Дубки, поки йому на голову не впало, як йому здалося, небо. Після цього з Ціпи почали насміхатися, однак усе змінюється, коли з неба знову падає частинка космічного тіла.

«Самотній Рейнджер» (2013)

Фільм із Джонні Деппом у головній ролі, який критикували за довгий хронометраж, дивні сюжетні рішення та сумнівне зображення індіанців. Сюжет обʼєднав в собі елементи комедії і насиченого вестерну, оповідає про становлення видатного охоронця закону в масці, борця за справедливість Джона Ріда, який випадково починає мандрувати з дивним і веселим індіанцем Тонто. Разом напарникам потрібно навести порядок в окрузі і вивести на чисту воду справжніх злочинців.

«Мами застрягли на Марсі» (2011)

Один із найбільших фінансових провалів Disney. Критики відзначили його моторошну і нежиттєву анімацію, а також досить слабку історію. Мультфільм розповідає про підлітка Майло, який, як і його ровесники, не може знайти спільну мову з мамою. Одного разу зопалу Майло говорить своїй мамі, що йому б без неї краще жилося. У цей момент за хлопцем спостерігали інопланетяни, які викрадають його маму.

«Літачки» (2013)

Спіноф популярних «Тачок», який критики сприймали як банальну спробу заробити на популярному франчайзі. Фільм отримав низькі оцінки критиків і байдужу реакцію глядачів. Дія відбувається у всесвіті мультфільму «Тачки». Пилюк Вітрогон – скромний трудяга-літак, що працює сільськогосподарським розпилювачем на заштатному провінційному аеродромі. Однак це не заважає йому мріяти про те, аби одного дня взяти участь у навколосвітніх перегонах на крилай навколо світу.