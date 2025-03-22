Фільм «Білосніжка» вийшов у прокат 20 березня

20 березня на екрани вийшов римейк мультфільму 1937 року «Білосніжка». Мюзикл викликав суперечки ще на етапі створення та зазнав критики з перших днів прокату.

ZAXID.NET розповідає, про що був оригінальний мультфільм, що відомо про його римейк та чому перезапуск «Білосніжки» критикують.

Що відомо про оригінальний мультфільм

Мультфільм «Білосніжка і семеро гномів» 1937 року був першим повнометражним анімаційним фільмом компанії Walt Disney, а також першим анімаційним фільмом, який виготовили у повному кольорі.

Фільм є екранізацією відомої народної казки в обробці братів Грімм. За сюжетом, у принцеси Білосніжки була зла мачуха-королева, яка вважала себе найкрасивішою жінкою на світі. Однак її падчерка виявилась красивішою за неї, тому королева наказала лісничому відвести дівчину у ліс і вбити. Але лісничий дозволив Білосніжці втекти. Блукаючи лісом, вона натрапила на помешкання семи гномів, де й оселилася. Згодом принцеса зʼїла зачароване яблуко та померла, але її воскресив поцілунок принца.

Премʼєра мультфільму відбулась 21 грудня 1937 року у Carthay Circle Theatre. На широкий екран картина вийшла 4 лютого 1938 року. «Білосніжка» отримала багато нагород, серед яких премія «Оскар». У 1989 році анімаційний фільм потрапив у Національний реєстр фільмів.

Про що мюзикл «Білосніжка»

Ця стрічка стала однією з найочікуваніших премʼєр 2025 року. Режисером римейку став Марк Вебб, головні ролі виконали Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та інші.

Кіноадаптація за сюжетом нагадує оригінальний мультфільм, але має нові сенси. Наприклад, принц Джонатан відрізняється від образу з казки. Між принцом і Білосніжкою виникають почуття, однак дівчина прагне відновити справедливість.

Чому римейк викликав критику і суперечки

Мюзикл Білосніжка обріс скандалами ще до премʼєри. Спершу були суперечки через кастинг Рейчел Зеглер, яка має латиноамериканське коріння, а за казковим сюжетом шкіра героїні була світлою. Сама акторка розкритикувала оригінальний мультфільм через застарілі стереотипи.

Крім цього, обурення викликало й зображення гномів за допомогою компʼютерної графіки як «чарівних істот».

Після прихильних перших реакцій та провальної оцінки на Rotten Tomatoes – 46%, нова «Білосніжка» дебютувала й на IMDb. Рейтинг фільму майже одразу опустився до критичного рівня, а за день після премʼєри сервіс його приховав.

Після премʼєри думки про римейк також розділилися. Видання Variety високо оцінило гру головної акторки та оновлену Білосніжку, яка в оновленому фільмі проявила себе як лідерка.

А от видання The Guardian назвало «виснажливо жахливою з нудними псевдопрогресивними доповненнями». Журналісти розкритикували обох головних акторок, Rolling Stone написав, що стрічка претендує на найгіршу екранізація анімаційного твору.