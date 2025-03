20 березня у прокат виходить «Білосніжка» (на головному фото), у якій Disney продовжує перетворювати в ігрові фільми власну класику. Шедеври Disney перезнімають з різним рівнем глядацького успіху, були «Русалонька», «Король Лев», «Мауглі», «Красуня та чудовисько» тощо. У компанії давно говорили про те, що мальована анімація перестала бути одним із основних пріоритетів Disney. Старі франшизи зібрали все, що могли. Додати нічого. Робити ігрові сиквели до мальованих мультиків виглядало б дивним. Тож студія вирішила перезавантажити власний спадок. Не можна сказати, що глядачі в захопленні, проте у кіно йдуть.

Після різної якості фільмів рука піднялась на святе: на «Білосніжку», яка свого часу спричинила революцію в анімації. З фільмом так не станеться, це очевидно. Ще до старту у прокаті він викликав так багато хейту, що студія навіть значно скоротила масштаб прем’єри.

Нагадаємо, головні ролі виконали Рейчел Зеглер (Білосніжка) та Галь Гадот (Зла Королева). Анонс стрічки викликав неоднозначну реакцію після того, як оголосили, що Білосніжку зіграє латиноамериканська акторка. Крім того, Зеглер назвала класичний мультфільм 1937 року «застарілим», зазначивши: «Принц буквально переслідує Білосніжку». Акторка також заявила, що в оновленій версії історія зміниться: «Вона більше не мріє про справжнє кохання, а прагне стати лідеркою».

Паралельно актор Пітер Дінклейдж розкритикував Disney за використання образу семи гномів, заявивши, що студія все ще «розповідає стереотипну історію».

Проте варто таки піти у кіно, щоб скласти власні враження, а ми нагадуємо, де саме у кіно фігурують Білосніжка та гноми.

«Білосніжка та семеро гномів»

Snow White and the Seven Dwarfs , 1937, режисер Волт Дісней

У 1937 вийшла «Білосніжка та семеро гномів». Одним із провідних аніматорів студії був Володимир Титла, син емігрантів з України. Білосніжка також є першою офіційною діснеєвською принцесою і наймолодшою з них: їй 14 років.

«Білосніжка» була новаторською в багатьох речах. Вона стала першою звуковою повнометражною мультиплікаційною стрічкою. Волт Дісней цією стрічкою уперше довів, що мультиплікації під силу передавати справжні почуття та емоції. Зараз це видається очевидним, а тоді такі ідеї вважали безглуздими. Та вже на перших показах «Білосніжки» глядачі плакали й сміялися. У фільмі є все: герої та зловмисники, похмура атмосфера братів Ґрімм та барвистість голлівудського мюзиклу, а уроки моралі подано з гумором. Фільм звертається до дитячих страхів, які сам же легко й розвіює. Саме це: багатобарвність світу та емоцій, гумор, прекрасна музика, довершеність міміки намальованих героїв – стало впізнаваним почерком усіх діснеївських мультфільмів.

Для вручення «Оскара», як жарт, виготовили одну велику статуетку та сім маленьких. «Білосніжка» також стала першою анімаційною картиною, яку повністю відновили за допомогою цифрових технологій.

«Білосніжка. Помста гномів»

Mirror Mirror, 2012, режисер Тарсем Сінх

Білосніжку зіграла Лілі Коллінз («Емілі в Парижі»), а королеву – Джулія Робертс. З самого початку було заявлено, що ця казка про мачуху, а не про Білосніжку. Автори спробували зробити фільм максимально сучасним, додавши дотепні сцени з косметичними процедурами королеви-відьми, відмову Білосніжки їсти яблуко та боллівудський фінал. Щодо принца, то його герой у виконанні Армі Гаммера виглядає досить жалюгідно, адже сам потребує порятунку. Загалом видовище вийшло таке собі. Дотепні вкраплення, декілька вдалих сцен та поява Джулії Робертс не надто рятують його. А от найяскравішою плямою і у прямому, і у переносному сенсі є костюми, розроблені японською дизайнеркою, володаркою премії «Оскар» Єйко Ісіока. Цей фільм став її останньою роботою: у січні 2012 вона померла.

На роль Білосніжки пробувалася Сірша Ронан. Режисер фільму Тарсем Сінх хотів дати фільму назву «Snow», проте студія вирішила назвати картину «Mirror, Mirror». Джулії Робертс дуже не подобалося те, що практично всі її костюми були непомірно важкими, через що актриса не могла в них нормально рухатися.

«Білосніжка та мисливець»

Snow White & the Huntsman, 2012, режисер Руперт Сандерс

Білосніжку зіграла Крістен Стюарт («Сутінки»), а королеву – Шарліз Терон. Цей фільм теж сильно відступає від оригінального сюжету. Він похмурий, дія розгортається на тлі чорної згорілої землі. Жорстокість королеви – безмежна до моторошності, утім її образ не такий вже й однозначний. До того ж холодна краса чудової актриси Шарліз Терон виглядає набагато виграшнішою за Крістен Стюарт. Привабливим у цій історі виглядає мисливець (Кріс Гемсворт), хоробрий воїн та гіркий п’яниця. Дивно лише, як воюючи пліч-о-пліч з таким чоловіком Білосніжка віддає перевагу принцу. Загалом ця картина виграє, хоч і вона далеко не є шедевром.

На роль королеви розглядались Анджеліна Джолі та Вайнона Райдер. Заради цього фільму Шарліз Терон відмовилася від ролі в «Дж. Едгар» (2011). Джонні Депп, Том Гарді, Вігго Мортенсен і Майкл Фассбендер розглядалися на роль Мисливця. Дакота Фаннінг, Сірша Ронан, Райлі Кеох, Алісія Вікандер, Белла Хіткот, Селена Гомес, Емілі Браунінг, Лілі Коллінз і Фелісіті Джонс розглядалися на роль Білосніжки.

Крістен Стюарт зізналася, що під час зйомок їй довелося подолати боязнь коней, яка з'явилася у неї через падіння в дев'ятирічному віці.

Фільм один з небагатьох кіноверсій казки, де для зображення гномів використовуються технічні прийоми, завдяки яким актори здаються меншими. Це викликало різку критику серед маленьких людей. Актор Ворвік Девіс порівняв це з тим, якби хтось «почорнив» білого актора для ролі чорного персонажа.

«Якось у казці»

Once Upon A Time, серіал, 2011

В американському серіалі «Якось у казці», Білосніжка з'являється як одна з головних персонажок. Тут її грає актриса Джинніфер Гудвін.

У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він – її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма ‒ донька Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ – це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителькою, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мерка невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв?