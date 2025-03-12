Disney змінює формат голлівудської прем’єри фільму «Білосніжка» (Snow White), що відбудеться 15 березня. Студія вирішила відмовитися від масштабної червоної доріжки, обмеживши захід лише фотосесією знімальної групи, без традиційного спілкування акторів із журналістами.

Хоча офіційно студія не коментувала це рішення, воно збіглося з численними суперечками навколо фільму та його головних зірок – Рейчел Зеглер (Білосніжка) та Галь Гадот (Зла Королева). Анонс стрічки викликав неоднозначну реакцію після того, як було оголошено, що Білосніжку зіграє латиноамериканська акторка. Крім того, Зеглер назвала класичний мультфільм 1937 року «застарілим», зазначивши: «Принц буквально переслідує Білосніжку».

Акторка також заявила, що в оновленій версії історія зміниться: «Вона більше не мріє про справжнє кохання, а прагне стати лідеркою».

Паралельно, актор Пітер Дінклейдж розкритикував Disney за використання образу семи гномів, заявивши, що студія все ще «розповідає стереотипну історію».

Додаткові суперечки спричинили політичні погляди головних акторок (Рейчел Зеглер підтримує #FreePalestine у соцмережах, а Галь Гадот, ізраїльська акторка, активно захищає позицію Ізраїлю та виступила з промовою проти антисемітизму на саміті Anti-Defamation League). Раніше Зеглер також потрапила у скандал через різкі висловлювання про виборців Дональда Трампа, хоча згодом вибачилася.

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Попри обмежену прем’єру, Disney продовжує рекламувати стрічку. Зеглер і Гадот разом з’явились на «Оскарі», а Зеглер вирушить у промотур до Токіо та Іспанії.

Офіційний трейлер «Білосніжки» зібрав 11,8 мільйона переглядів на YouTube. Світова прем’єра в кінотеатрах – 21 березня 2025 року.