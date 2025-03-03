У березні у прокаті з’явиться дуже багато гарного та дуже різного кіно. Нарешті глядачі зможуть побачити фільм «Порцелянова війна». Також тут буде і нова версія «Білосніжки», нові роботи Содерберга та Кроненберга, повернення в прокат класики тощо. Розповідаємо про найцікавіші прем’єри.

«Порцелянова війна»

Porcelain War, режисери Слава Леонтьєв та Брендан Белломо, з 6 березня

Цинічна війна, яка стирає в порох українські будівлі та калічить долі українців, може назавжди знищити і наше мистецтво. Є ті, хто свідомо докладає зусиль аби цього не сталося. Подружжя харківських художників Станіслав Леонтьєв та Анна Стасенко створюють маленькі порцелянові статуетки. Слава надає форму, а Аня прикрашає їх мініатюрними акварельними візерунками. Незадовго до війни у американського режисера Брендана Белломо з’явилася ідея зафільмувати творчий процес подружжя митців. Акварельні візерунки мали оживати в кадрі, почалась робота над анімацією. Повномасштабне вторгнення внесло корективи у плани творчої команди. Слава пішов до війська і Брендан попросив його фільмувати усе, що він бачить. В цей час роботу Ані знімав друг родини, художник Андрій Стефанов.

«Мікі 17»

Mickey 17, режисер Пон Чжун Хо, у головній ролі Роберт Паттісон, з 6 березня

Нова робота від режисера «Паразитів». Літературною основою сценарію фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона «Мікі-7». Головний герой – робот, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Це «відновлюваний співробітник», тобто після смерті його розум завантажують у нове тіло. Після шостої загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників. Під час сьомої місії він на якийсь час втрачає зв'язок з базою, а коли повертається туди, бачить, що йому вже створили заміну.

Головний герой береться за кілька небезпечних завдань, у яких він, як очікується, не виживе, тож після кожної смерті його розум завантажуватиметься у нове тіло. Під час чергової місії одного з клонів Мікі 17 помилково вважають мертвим і передчасно замінюють, однак він знаходить шлях назад у колонію. Ситуація набирає непередбачуваних обертів, коли Мікі 17 зустрічає 18-ту заміну.

«Операція “Чорний кейс”»

Black Bag, режисер, Стівен Содерберг, у головних ролях Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Пірс Броснан, з 13 березня

Агент розвідки Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер) відчуває себе щасливим у шлюбі з такою самою агенткою, як і він, Кетрін (Кейт Бланшетт). Вони давно звикли не обговорювати нічого, пов’язаного з їхньою професійною діяльністю. Коли у розвідці стається серйозний витік інформації, розкрити зрадника доручають Джорджу. А головною підозрюваною є його дружина.

Використання подружжя шпигунів у кіно – не нова концепція, і, мабуть, найвідомішим прикладом її використання є «Містер і місис Смітт» з Піттом-Джоллі. Цікаво побачити, як втілить цю ідею Содерберг, кар’єра якого включає багато різних жанрів, зокрема відомі трилогією про друзів Оушена.

Вибір Фассбендера на головну роль так само виглядає цілком виправданим, за останні два роки актор знявся щонайменше у двох трилерах: «Вбивці» 2023 року та серіалі «Агентство». Бланшетт цьогоріч з’являлась у семисерійному трилері «Дисклеймер», за нього акторка номінована на «Золотий глобус».

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«Камінний хрест»

Режисер Леонід Осика, у ролях Данило Ільченко, Іван Миколайчук, Борислав Брондуков, Костянтин Степанков, 13 березня, на головному фото

Сюжет розгортається навколо трагічної історії еміграції родини галицьких селян на початку ХХ століття. Іван Дідух все життя важко працював, а на старості вимушений емігрувати разом з родиною до Канади у пошуках кращої долі. Прощання з рідним селом для нього рівнозначне смерті. Щоб хоч якось побороти забуття, загрозу якого він гостро відчуває, Дідух залишає по собі камінний хрест на горі – останній символ його зв’язку з рідною землею. Режисера Леоніда Осику називають третім титаном українського поетичного кіно – поряд з Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком. «Камінний хрест» – це перша спроба екранізації творів Василя Стефаника. Сценарій до фільму написав Іван Драч на матеріалі новел «Камінний хрест» і «Злодій».

«Саван»

The Shrouds, режисер Девід Кроненберг, у ролях Венсан Кассель, Даян Крюгер та Гай Пірс, з 20 березня

Попри любов режисера до сцен насильства, цього разу він залишається естетським, холодним та стриманим. Чого не скажеш про сюжет.

Тут усе традиційно моторошно. Герой Венсана Касселя Карш після смерті дружини збудував цвинтар, на якому можна за допомогою камер стежити за розкладанням тіл своїх близьких. На цвинтарі також розташований ресторан «Саван». Одного разу Карш помічає на зображенні мертвого тіла щось дивне і розпочинає розслідування. Звучить страшно. Виглядає теж. Розбавляє усі ці похоронні історії спроби Карша знайти собі нову партнерку.

Усе надзвичайно вишукано, еротично та точно. Проте якось холодно і порожньо. Попри добрі акторські роботи та костюми від Сен-Лорана. Модний дім розробляв для фільму навіть савани. «Справжні, на відміну від Туринської плащаниці», – каже Кассель.

Сім років тому померла дружина режисера Керолін. Режисер зізнається, що цим фільмом досліджує власні переживання та скорботу.

«Білосніжка»

Snow White, режисер Марк Вебб, у головних ролях Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Ендрю Бернап, з 20 березня

Це ігрова адаптація класичного діснеївського мультфільму «Білосніжка та сім гномів» 1937 року, яка, своєю чергою, заснована на однойменній казці братів Грімм. Фільм викликав чимало негативних реакцій ще задовго до свого виходу. Але завжди краще скласти власне враження.