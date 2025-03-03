Культурний тиждень у Львові містить чимало подій, які не можна ігнорувати. Цього тижня у Львові відзначають уродини Володимира Івасюка та Тараса Шевченка. Будуть і класичні, і джазові концерти. Тож буде цікаво.

3 березня, понеділок

Мюзикл «Гуцулка Ксеня» Франківського драмтеатру

Мюзикл «Гуцулка Ксеня», поставлений у Івано-Франківську Ростиславом Держипільським, уже мав 100 аншлагів поспіль.

Музика Ярослава Барнича звучить у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави. У дійстві беруть участь 30 акторів. У виставі поєднуються сучасні технології з українською автентикою. Зокрема, серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди Show Service.

За сюжетом до Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Львівська опера, 13:00, 18:00

4 березня, вівторок

Концерт до дня народження Володимира Івасюка. Легендарні хіти при свічках

До дня народження Володимира Івасюка (на фото) такі легендарні гіти як «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори» заспівають Павло Табаков, Соломія Чубай, Назар Савко, Оксана Караїм, Зіновій Карач, Ірина Доля, Ольга Верхоляк. Також у концерті беруть участь інструментальний ансамбль «Високий Замок», ТанцТеатр «Життя». Ведуча концерту – Ольга Гошовська.

Львівська філармонія, 19:00

Концерт «Наш Івасюк: концерт пам'яті Володимира Івасюка»

У 76-ту річницю з дня народження Володимира Івасюка на сцені Львівської опери звучатимуть улюблені твори у виконанні естрадно-симфонічного оркестру, хорової капели та солістів. Все це доповнить відеоряд із моментами з життя Володимира Івасюка. Диригент та художній керівник проєкту – народний артист України Микола Кулик.

Львівська опера, 19:30

5 березня, середа

Благодійні читання письменника та військовослужбовця Артура Дроня

Під час вечора Артур Дронь (на фото) читатиме вірші із збірки «Тут були ми», а також нові прозові тексти із майбутньої книги, що вийде у «Видавництві Старого Лева». Наприкінці вечора відбудеться традиційний благодійний аукціон.

Письменник, івент-менеджер «Видавництва Старого Лева» Артур Дронь з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. У жовтні 2024 року Артур отримав серйозне поранення, а зараз проходить реабілітацію у Львові. Артур радіє, що вижив і каже, що у живих багато роботи. А це у нас із вами. Тож цей вечір має благодійну мету – зібрати фінансову підтримку для благодійного фонду «Голоси дітей», який надає допомогу дітям та родинам, постраждалим від війни.

Форма реєстрації тут.

Реквізити для донатів

https://send.monobank.ua/jar/A51DW6ET5k

Номер карти банки: 4441 1111 2122 2842

PayPal: oksana.p.ziobro@gmail.com

Театр «Воскресіння», 19:00

6 березня, четвер

Весняні поетичні читання

Вірші читатимуть Марина Пономаренко, Любомир Серняк та Катерина Міхаліцина. Поети читатимуть вірші про міста і місця, любов і лють, пам’ять і забуття.

Марина Пономаренко (на фото) – поетка, сценаристка, авторка поетичної збірки «Книжка любові і люті».

Любомир Серняк – поет, комерційний директор «Видавництва Старого Лева» автор поетичної збірки «Підзамче Mon Amour».​

Катерина Міхаліцина – письменниця, авторка понад 20 книжок для дітей, перекладачка, редакторка. Авторка поетичної збірки «Розламані люди».

Книгарня-кав’ярня Старого Лева (вул. Галицька, 17), 18:30. Вхід вільний.

7 березня, п’ятниця

Концерт «Штраус Ґала»

У виконанні симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії під дириґуванням Івана Остаповича прозвучать найвідоміші твори Йоганна Штрауса. Штраус-син став однією з найважливіших фігур у світовій музичній культурі завдяки своїм чудовим вальсам, полонезам, маршам та оперетам. Легка, мелодійна, витончена, життєрадісна музика Штрауса вже кілька поколінь полонить серця меломанів та залишається у топі найвиконуванішої класики у світі.

Програма:

Увертюра до оперети «Летюча миша»

«Сільська полька»

Feuerfest

Імператорський вальс

Полька «Шампанське»

Полька Трік – Трак

Полька Im Krapfenwaldl

Перський марш

Полька Bahn frei!

«Піцикато-полька»

Вальс «На прекрасному блакитному Дунаї»

Марш Радецького

Львівський органний зал, 19:00

Показ фільму «Паразити»

Родина (батьки та їх дорослі діти) живуть в напівпідвальній квартирі, з тарганами, проте без телефону та вайфаю. Вони безробітні та не зводять кінців з кінцями. Шляхом дрібних афер вони по черзі отримують роботу у заможному будинку. Життя нібито налагоджується. Проте раптом знову робить крутий віраж.

Відомий корейський автор після не надто вдалих спроб роботи поза межами батьківщини (нетфліксівська сатира «Окча» про генетично модифікованих свиней у певних сценах викликала бажання просто заплющити очі від сорому за режисера) повернувся додому. І це явно пішло йому на користь.

«Паразити» є напрочуд добре сконструйованим кіно. Гра з жанрами (шахрайська комедія, чорна комедія, фарс, трилер та соціальна драма) є віртуозною та невимушеною. Попри те, що майже вся дія відбувається в одному будинку, картина є дуже динамічною, адже режисер наповнює фільм неймовірною кількістю винахідливих вигадок та прийомів.

Фільм є володарем «Золотої пальмової гілки» Канн та двох «Оскарів».

Jam Factory Art Center, зал Авдиторія, 18:30

8 березня, субота

Концерт «ЦВІТ. Шевченко» (на головному фото)

Театральний центр «Слово і голос" у співпраці з LEM представить співочу дію «ЦВІТ» – подію, що торкається самої суті нашої ідентичності. Напередодні Шевченкових днів поезія Тараса Шевченка звучатиме голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова. «Шевченко промовляє до нас – сьогодні. У надвечір’я Дня народження Тараса Шевченка запрошуємо почути Пророка – його слово правди звільняє від брехні цього світу, його голос Вічності омиває твій Людський Голос, його любов оновлює в нас образ землі рідної – Матері, за яку стоїмо», – каже авторка ідеї проєкту та режисерка Наталія Половинка.

У співочій дії «ЦВІТ» беруть участь: співачка-актриса Наталія Половинка, композиторка, лауреатка Національної премії ім. Т. Шевченка Богдана Фроляк і Академічний камерний хор Cantus (Ужгород; художній керівник і диригент – Еміл Сокач). Костюми створила Оксана Караванська. Художник зі світла – Богдан Дворник. Художники проекту - Остап Лозинський, Нателла Шавадзе. Відеограф – Артур Бузенко.

«Поезія Шевченка відкривається не відразу, як і біблійні тексти. Треба багато думати, вдаватись до пояснень, але коли читаєш її, опановує якесь неймовірне відчуття особливого стану тиші-музики-благодаті-спокою-світла», – ділиться композиторка Богдана Фроляк.

«В історії це унікальний випадок, коли поет став символом не лише боротьби за незалежність, але й символом України. Через слово. У нього навіть є рядок «І на сторожі поставлю слово». У Шевченка ставлення до слова біблійне, його творчість взагалі тісно пов’язана з Біблією… Сталося так, що його поетичне слово не стало просто літературним, хоча, здавалося, були для цього усі передумови. Це ніби псалми, він псалмоспівець. Він не поет у літературному розумінні. Він – інший. Він не прагнув римувальної краси, у нього було цілком інше завдання», – рефлексує композитор Валентин Сильвестров.

Lem Station, 19:00

9 березня, неділя

Джазовий концерт «Наш Шевченко»

Звертаючись до творів Шевченка, композиторка та відома співачка Юлія Рома, створила низку нових творів, де вона по-своєму виявляє зміст і настрої відомих віршів улюбленого автора. На перший погляд, джаз і Шевченко здаються чимось далеким і навіть малосумісним. Але це лише на перший погляд.

Одними з головних якостей творчості є сміливість та пошук чогось нового, коли класичні твори починають проявлятися “іншими фарбами”, емоціями та звучанням. І саме джазовий напрямок дає багато таких можливостей.

Юлія Рома — українська джазова співачка, композиторка та педагогиня, авторка трьох сольних альбомів. Її творчість поєднує поезію Тараса Шевченка з енергією джазової імпровізації. Юлія виступала з провідними українськими джазовими музикантами та брала участь у численних музичних проєктах і телевізійних передачах.

Юрій Шепета, рояль

Ігор Закус, бас

Олександр Явдик, барабани

Jam Factory Art Center, 19:00