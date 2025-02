Цього тижня в український прокат вийдуть фільми на різні смаки. На великих екранах можна побачити трилер про трагедію мюнхенської Олімпіади «П'яте вересня», комедійний анімаційний фільм «Луні Тюнз: Врятувати планету» та українську комедію із Лесею Нікітюк «Песики», а також інші старі та нові фільми. Зокрема, напередодні церемонії «Оскара» у повторний прокат вийшли «Конклав», «Субстанція» та «Емілія Перес». А тим часом розповідаємо про прем’єри.

«Песики»

Режисер Олексій Єсаков, у головних ролях Леся Нікітюк, Артур Логай, Кирило Ганін, Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Повар Даніл, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Віра Кобзар, Віктор Андрієнко, Наталка Денисенко, Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова, Ольга Сумська, Олена Хохлаткіна, Дар'я Білоцерковець, Володимир Ращук

Для відомої телеведучої Лесі Нікітюк роль Яни стала дебютом у кіно. Її героїня зайнята винятково своєю кар’єрою. Одного разу після загадкового прокляття вона стикається з проблемою: усі її кохані перетворюються на собак. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається не втрачати надії.

«У нас у фільмі близько 80% кадрів за участю чотирилапих героїв. Собаки, як і люди, мають свій характер, настрій і навіть уподобання. Іноді вони додавали трюків або деталей, яких ми навіть не планували. Усі ці моменти робили фільм живішим і цікавішим», – розповідає режисер Олексій Єсаков. Глядачі знають режисера насамперед за серіалом «Перші дні».

«П’яте вересня»

September 5, режисер: Тім Фельбаум, у головних ролях Пітер Сарсґаард, Джон Магаро, Бен Чаплін, Леоні Бенеш, на головному фото

Трилер «П’яте вересня» розповідає про один із найтрагічніших моментів в історії Олімпіад. Під час Олімпіади у Мюнхені 1972 року палестинські терористи викрали ізраїльських спортсменів і більшість з них вбили. Про цю історію знято декілька відомих фільмів, серед яких, наприклад, «Мюнхен» Стівена Спілберга. Проте картина «П’яте вересня» дивиться на події з точки зору ЗМІ. І це важливий аспект трагедії, адже саме цей момент назавжди змінив підхід до висвітлення таких подій у ЗМІ.

Телевізійники, акредитовані на змаганнях, мають терміново перейти від спортивних репортажів до висвітлення подій із захопленням ізраїльських спортсменів у заручники. Джефф, молодий і амбітний продюсер, прагне зарекомендувати себе перед своїм босом, легендарним керівником телебачення Руном Арледжем. Разом із німецькою перекладачкою та своїм наставником Джефф неочікувано бере на себе відповідальність за організацію прямих трансляцій. Він намагається бути першим. Проте чи важливо це, коли йдеться до про життя людей?

Це дуже добре знята картина, яка тримає у напруженні від першого до останнього кадру, хоча усі події відбуваються на студії, і про сам теракт ми дізнаємося лише за допомогою журналістів. Ідеальне кіно і для шанувальників трилерів, і для тих, хто любить дивитись фільми про журналістів.

Фільм покажуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

«Луні Тюнз: Врятувати планету»

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, режисер Пітер Браунгардт

Відома франшиза від студії Warner Bros. Animation повертається на великі екрани. І знову її герої мають врятувати планету. У новому мультфільмі знайомі герої, порося Поркі Піг та качур Даффі Дак, стикнуться із міжпланетною небезпекою та сміливо вирушать у космос, аби врятувати Землю від загрози, а саме – від інопланетного лиходія, що задумав підірвати Землю. Єдина надія світу перед небезпекою – це порося і качур.

Сценаристом анімації виступив Кевін Костелло, відомий своєю роботою із культовими персонажами у фільмі «Том і Джеррі» 2021-го року. Зрежисував стрічку Пітер Браунгардт (мультсеріал «Веселі мелодії»). Прем'єра стрічки відбулася на міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі.

А поки вони рятують Землю, рятуємось від поганого настрою у кіно.