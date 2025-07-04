Антигерой у кіно – цікаве та популярне явище. Ці персонжі можуть бути жорстокими, вони порушують закон, проте їх харизма зачаровує. Спритні наркоділки, холоднокровні вбивці, самозакохані егоїсти стали невід'ємною частиною сучасних фільмів та серіалів. Ось лише декілька з тих, кого ми встигли полюбити.

«Клан Сопрано»

The Sopranos, 1999, 6 сезонів

Серіал розповідає про італо-американського мафіозі з Нью-Джерсі Тоні Сопрано, що намагається збалансувати своє сімейне життя з роллю лідера злочинної організації, яку він неохоче обговорює під час терапевтичних сесій із психологинею Дженніфер Мелфі. У головних ролях: Джеймс Гандольфіні, Лоррейн Бракко, Іді Фалко, Майкл Імперіолі, Домінік Кьянезе.

«Прослуховування» («Дроти»)

The Wire, 2002, 5 сезонів

Детектив Джеймс МакНалті отримує завдання очолити групу, яка намагається посадити за ґрати місцевого наркобарона Ейвона Барксдейла. Ейвону разом з його правою рукою Стрінгером Беллом та численними підлеглими доводиться мати справу з копами та інформаторами у власному оточенні, а також змагатися з конкурентом Омаром, який грабує наркодилерів та перепродає наркотики. У той самий час лейтенант Седрік Деніелс, що керує розслідуванням, стикається з корупцією, жорстокими детективами та МакНалті. У головних ролях: Домінік Вест, Майкл К. Вільямс, Джон Доман, Ідріс Ельба.

«Декстер»

Dexter, 2006, 8 сезонів

Цей герой – сам собі злочинець та сам собі експерт. Доктор Морган більш відомий за своїм ім'ям – Декстер (Майкл С. Холл). Вдень він один із найкращих експертів департаменту поліції Маямі, а вночі – непримиренний борець із серійними вбивцями, до яких сам і належить. Травмований у дитинстві смертю матері, вбитої на його очах, Декстер був вихований поліцейським Гаррі Морганом (Джеймс Ремар), який помітив у хлопчику соціопатичні риси і вирішив направити їх на благо. Тобто у звичку самостійно відстежувати та вбивати собі подібних.

В основу «Декстера» ліг роман американського письменника Джеффрі Ліндсея «Демон, що спить у Декстері», який вийшов у 2004 році і започаткував цілу серію книг. А зовсім скоро ми зможемо побачити продовження серіалу.

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«Пуститися берега»

Breaking Bad, 2008, 5 сезонів, на головному фото

Шкільний вчитель Волтер ‒ невиліковно хворий викладач хімії, який утримує сина з інвалідністю та вагітну дружину. Через брак грошей він влаштовується на автомийку, де його висміюють власні учні. Одного разу в облаві на будинок, де, імовірно, розташовувалася лабораторія з виготовлення метамфетаміну, він впізнає в особі втікача-дилера свого колишнього учня. Волту втрачати нічого, тому він вирішив зайнятися бізнесом зі своїм новим напарником, виготовляючи і продаючи метамфетамін. Разом вони відкриють лабораторію по його виробництву. У головних ролях: Браян Кренстон, Аарон Пол, Анна Ганн, Дін Норріс, Бетсі Брандт, Джанкарло Еспозіто.

«Пінгвін»

The Penguin, 2024, 1 сезон

Дія серіалу розгортається через тиждень після подій фільму «Бетмен». Він розповідає про прихід Освальда «Оза» Кобблпота (Пінгвіна) до влади у злочинному світі Готема. У головній ролі – Колін Фаррелл («Залягти на дно в Брюгге», «Лобстер», «Банші Інішеріна»), який також зіграв Пінгвіна у фільмі Метта Рівза.