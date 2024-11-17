Серіалу «Доктор Хаус» (на головному фото) виповнилось 20 років. Пілотний епізод про ексцентричного лікаря Грегорі Хауса та його команду вийшов 16 листопада 2004 році. За вісім сезонів серіал був неодноразово відзначений престижними нагородами і, звичайно ж, отримав цілу армію фанатів.

Звичайно, повторити образ доктора Хауса у виконанні Г’ю Лорі повторити майже неможливо. Проте ми спробували підібрати п’ять серіалів з неординарним героєм або героїнею та загадки, або медичні, або кримінальні. Або і ті, й інші водночас.

«Доктор Мартін»

Doc Martin, 2004, 5 сезонів

Мартін Еллінґеем – відомий лондонський лікар, який займається судинною хірургією. Йому доводиться залишити роботу, оскільки в нього розвивається гемофобія (страх крові). Однак повністю лікарську практику він не залишає, а лише переїжджає до тихого провінційного села Портвенн у Корноулі, і там отримує посаду лікаря загальної практики.

Мартіну важко пристосуватися до сільського життя. Крім того, через відсутність у нього такту та невміння поводитись з людьми він не може порозумітися з місцевими мешканцями, зокрема з шкільною вчителькою Луїзою Ґлассон, в яку Мартін закохується.

«Збреши мені»

Lie to Me, 2009-2011, 3 сезони

Доктор Лайтман переконаний: всі брешуть. Щоб це довести йому потрібно лише кілька хвилин поговорити з людиною. Головне завдання Лайтмана (Тім Рот) та його команди – розпізнавання брехні для виявлення злочинців. Агентство Лайтмана наймають і приватні особи, і спецслужби.

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«Свідомість»

Mental, 2009, 1 сезон

Коли доктор Джек Галлахер (Ґай Ферланд) обійняв посаду керівника психіатричного відділення великого шпиталю в Лос-Анджелесі, персонал чекав на зміни та прориви у роботі.

Проте Галлахер застосовує не зовсім традиційні методи діагностування та лікування. Його можливості проникнути у свідомість пацієнта та відчувати його реальність, перелякали досвідчених лікарів, які дотримуються більш звичних способів.

«Кістки»

Bones, з 2005, 12 сезонів

Головна героїня «Кісток» Темперанс Бреннан (Емілі Дешанель) – антропологиня, яка у вільний від роботи час пише романи. Вона назвала своє книжкове альтер его на честь письменниці та судової антропологині Кеті Райк, чиї книги лягли в основу серіалу.

Темперанс служить у Джефферсонівському інституті у команді антропологів, яка допомагає агенту ФБР Силі Буту (Девід Бореаназ) розкривати вбивства. Для цього вчені досліджують останки (части кістки) тіл. «М'ясом», нарощеним на скелет серіалу сценаристами, стали особисті стосунки між численними героями «Кісток»: Годжинсом (Ті-Джей Тайн) та Енджелою (Мікаела Конлін), Бутом і Темперанс, Темперанс та членами її родини.

«Сестра Джекі»

Nurse Jackie, 2009, 6 сезонів

Медсестра швидкої допомоги однієї з нью-йоркських лікарень Джекі Пейтон (Іді Фалько) – вольова, але водночас емоційно нестійка жінка.

Впоратися з важкою роботою Джекі допомагають сильнодіючі медичні препарати, якими її постачає фармацевт клініки та за сумісництвом її коханець Едді Волцер (Пол Шульце).