В Україні 4 липня відзначається День судового експерта. Свято започатковане указом президента у 2009 році. Саме за допомогою експертів відбувається правосуддя не на здогадках, а на фактах та доказах. Завдяки цим спеціалістам виправдовують невинних та наказують винних у злочинах. Від точності та об’єктивності експертиз залежить хід розслідування злочину. У кінематографі ця тема розроблена непогано. Тож нагадуємо про п’ять найвідоміших та найвдаліших серіалів про експертів-криміналістів з харизматичними та непростими героями.

«Кістки»

Bones, з 2005, 12 сезонів

Головна героїня «Кісток» Темперанс Бреннан (Емілі Дешанель) – антропологиня, яка у вільний від роботи час пише романи. Вона назвала своє книжкове альтер его на честь письменниці та судової антропологині Кеті Райк, чиї книги лягли в основу серіалу.

Темперанс служить у Джефферсонівському інституті у команді антропологів, яка допомагає агенту ФБР Силі Буту (Девід Бореаназ) розкривати вбивства. Для цього вчені досліджують останки (части кістки) тіл. «М'ясом», нарощеним на скелет серіалу сценаристами, стали особисті стосунки між численними героями «Кісток»: Годжинсом (Ті-Джей Тайн) та Енджелою (Мікаела Конлін), Бутом і Темперанс, Темперанс та членами її родини.

«Декстер»

Dexter, з 2006, 8 сезонів

Цей герой – сам собі злочинець та сам собі експерт. Доктор Морган більш відомий за своїм ім'ям – Декстер (Майкл Сі Холл). Вдень він один із найкращих експертів департаменту поліції Маямі, а вночі – непримиренний борець із серійними вбивцями, до яких сам і належить. Травмований у дитинстві смертю матері, вбитої на його очах, Декстер був вихований поліцейським Гаррі Морганом (Джеймс Ремар), який помітив у хлопчику соціопатичні риси і вирішив направити їх на благо. Тобто у звичку самостійно відстежувати та вбивати собі подібних.

В основу «Декстера» ліг роман американського письменника Джеффрі Ліндсея «Демон, що спить у Декстері», який вийшов у 2004 році і започаткував цілу серію книг.

«Тіло як доказ»

Body of Proof, з 2011, 3 сезони

Меган Гант (Дана Ділейні) стала судово-медичним експертом не з власної волі. За п'ять років до початку подій вона потрапила в аварію, яка поставила хрест на успішній кар'єрі нейрохірурга. Перед тим, як залишити нейрохірургію, Меган випадково вбила свого пацієнта. З того часу Меган розлучилася, донька Лейсі (Мері Маусер) залишилась з батьком, а Меган вступила на роботу до центру судово-медичної експертизи Філадельфії під керівництвом суворої, але справедливої ​​Кейт Мерфі (Джері Райан). Зрозуміло, Гант не тільки геніальна, але ще й абсолютно нестерпна. Що стосується розуміння мертвих, то тут Гант немає рівних. А от у відносинах з живими їй є, над чим працювати.

«Герроу»

Harrow, з 2018, 3 сезони

Йоан Гріффітнов зіграв доктора Деніела Герроу, геніального патологоанатома, що працює в інституті судової медицини. Його герой мешкає в австралійському Квінсленді та вирізняється ексцентричністю. Проте йому немає рівних у експертизі. Незважаючи на нестерпний характер і гострий язик, Герроу заслужив довіру у поліцейських, які вимагають, щоб саме він займався розтином в особливо важких випадках, а також здобув повагу керівництва, що високо цінує його професіоналізм. Коли Деніел був уже морально готовий завершити свою професійну діяльність та присвятити вільний час доньці, відбувається несподівана подія, яка повністю змінює його плани.

«Місце злочину»

CSI, 2000

Це не один серіал, а ціла франшиза яка містить розповіді про роботу криміналістів у Нью-Йорку, Маямі та Лас-Вегасі.

Проекти франшизи C.S.I.:

CSI: Вегас

CSI: Безсмертя

CSI: Кіберпростір

CSI: Нью-Йорк

C.S.I.: Маямі

CSI (Crime Scene Investigation) – франшиза телесеріалів, створених Ентоні Е. Цуйкером. Перші три серіали CSI (Маямі, Нью-Йорк та Вегас) слідують за роботою вчених-криміналістів, коли вони розкривають обставини загадкових смертей, а четвертий (CSI: Кіберпростір), акцентує увагу на кіберкриміналістиці.

«CSI. Лас-Вегас» почався у 2000 році і тривав п'ятнадцять повних сезонів. У головних ролях (у різний час були) Вільям Петерсен, Тед Денсон, Єлізабет Шу та Лоуренс Фішберн. Серіал завершився фіналом під назвою «Безсмертя» (2015 рік).

Перший спін-офф CSI «CSI: Маямі», який тривав десять сезонів з 2002 по 2012 рік. У головних ролях – Девід Карузо та Емілі Проктер.

У 2004 році з’явився «CSI: Нью-Йорк», який тривав 9 сезонів. У серіалі зіграли Гері Сініс, Меліна Канакаредес та Села Уорд. 2014 року з’явився «CSI. Кіберпростір», головні ролі зіграли Патрісія Аркетт та Тед Денсон. Серіал протримався лише до 2016 року.

У 2021 році повернувся CSI: Vegas, який знімають і зараз.

Франшиза мала великий культурний вплив та породила так званий «ефект CSI», при якому присяжні часто мають необгрунтовані очікування щодо судової експертизи в реальному житті. А нова популярність судово-медичних драм на телебаченні призвела до збільшення кількості заявок на курси з криміналістики та антропології. Деякі експерти вважають «ефект CSI» відповідальним за допомогу злочинцям у приховуванні доказів. Проте дослідження 2018 року не знайшло доказів існування цього ефекту.