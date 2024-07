У липні не надто багато новинок, але ми їх знайшли. Отже розповдаємо про нові серіали липня 2024 року.

«Санні»

Sunny, прем’єра 10 липня

Чорна комедія з Рашидою Джонс у головній ролі. Вона грає Сьюзі, американку, яка живе у Кіото. Одного дня її чоловік та син зникають у таємничій авіакатастрофі. Жінка отримує у подарунок Sunny, домашнього робота, виготовленого компанією її чоловіка. Спочатку Сьюзі обурюється спробами Санні заповнити порожнечу в її житті, проте поступово між нами виникає щось, схоже на дружбу. Разом вони намагаються розкрити таємницю зникнення рідних Сьюзі.

«Ті, що скоро помруть»

Those About to Die, прем’єра 18 липня

Дія розгортається в Стародавньому Римі II століття. В центрі сюжету імператор Веспасіан (Ентоні Гопкінс), досвідчений воїн, який прийшов до влади після кровопролитної громадянської війни. Серіал занурює у світ гладіаторів Стародавнього Риму. Це розповідь про розваги мас, які прагнуть крові.

«Леді в озері»

Lady in the Lake, прем’єра 19 липня, на головному фото

Серіал «Леді в озері» створений за мотивами однойменного роману Лаури Ліппман, володарки численних літературних премій у жанрі детектив. Його події розгортаються в 60-х роках, а в центрі сюжету – Медді Шварц (Наталі Портман). Героїня покидає своє комфортне життя – чоловіка й життя домогосподарки – задля кар’єри журналістки-розслідувачки. В оточенні небезпек американського міста Балтимор Медді Шварц бореться за справедливість у справах зникнення молодої єврейської дівчини та вбивства темношкірого бармена. А втім, під час цього вона зіштовхується з глибокими суспільними проблемами – расизмом, мізогінією й злочинністю.

Сюжет базується на реальних подіях, які вплинули на дитинство авторки роману «Леді в озері» Лаури Ліппман. Для Наталі Портман ця роль стала першою у серіалі.

«Спецоперації: Левиця»

Special Ops: Lioness, прем’єра 23 липня

Для того, щоб ліквідувати небезпечну терористичну організацію, ЦРУ вербує жінку на ім’я Джо. Вона служила у морській піхоті, тепер її завданням стаєдонька одного з керівників терористів, до якої головна героїня мусить втертися у довіру.

Серед продюсерів – Ніколь Кідман та Зої Салдана. Вони також з’являться й у кадрі. Салдана виконала головну роль. Також у серіалі зіграв Морган Фрімен.

«Бандити в часі»

Time Bandits, прем’єра 24 липня

Тайка Вайтіті («Кролик Джоджо») разом із Джемейном Клементом та Ієном Моррісом став автором комедійного пригодницького серіалу про подорож у часі та просторі групи розбійників та їхнім новобранцем, одинадцятирічним хлопчиком, який обожнює історію.

Серіал створений на основі однойменного фільму 1981 року режисера Террі Гілліама. В одній з головних ролей – зірка «Друзів» Лайза Кудроу.