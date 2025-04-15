Не тільки Герміона Ґрейнджер: найкращі ролі Емми Вотсон
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15 квітня відомій британській акторці театру і кіно Еммі Вотсон виповнюється 35 років. Глядачам вона найбільш відома за роллю Герміони Ґрейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Однак за свою акторську карʼєру Емма Вотсон знялася в багатьох фільмах, за що її номінували на 65 нагород, з яких вона отримала 26, серед яких MTV Movie & TV Awards, Otto Awards та інші.
ZAXID.NET пропонує пригадати найяскравіші ролі Емми Вотсон у фільмах.
Фільми про Гаррі Поттера (2001-2011)
Це перша і найвідоміша роль Емми Вотсон. У фільмах про Гаррі Поттера вона зіграла Герміону Ґрейнджер – найздібнішу чаклунку свого покоління попри маґлівське походження. Під час навчання у Гоґвортсі її героїня неодноразово рятувала Гаррі Поттера та Рона Візлі.
«Красуня і чудовисько» (2017)
У цьому фільмі режисера Білла Кондона Емма Вотсон зіграла культову роль Белль – красуні, яка мріє про життя поза межами крихітного села. Однак, коли її батька викрадає звір, який перетворився на людину, її мрії руйнуються. Зрештою вона дізнається, що страшна істота насправді є проклятим принцом.
«Маленькі жінки» (2019)
Драма про період повноліття, адаптована за класичним романом Луїзи Мей Олкотт. Сюжет фільму заснований на житті сестер Марч, які живуть в Конкорді, штат Массачусетс, в часи Громадянської війни в США. Емма Вотсон грає роль Мег Марч – старшої сестри, яка зосереджена на підтримці репутації сімʼї.
«Це кінець» (2013)
«Це кінець» – унікальна постапокаліптична комедія, в якій актори грають самих себе. У ньому розповідається про те, як Джеймс Франко влаштовує вечірку з шістьма друзями-знаменитостями, коли на вулиці настає апокаліпсис, і семеро з них затримуються в його будинку. Більшість акторів грають перебільшені версії самих себе, що створює комічний ефект.
«Сфера» (2017)
Американський науково-фантастичний трилер режисера, продюсера і сценариста Джеймса Понсольдта. Стрічка розповідає про інтернет-компанію, що обʼєднує всі дані своїх користувачів у єдину систему. Емма Стоун грає роль випускниці коледжу Мей Голланд, яка влаштовується на роботу в могутню технологічну компанію «Сфера».
«Переваги скромників» (2012)
Романтична драма про повноліття, заснована на однойменному романі Стівена Чбоскі. У цьому фільмі Емма Стоун грає Сем – подругу головного героя Логана Лермана – підлітка, який навчається на першому курсі середньої школи і бореться з посттравматичним стресовим розладом.