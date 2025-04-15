15 квітня відомій британській акторці театру і кіно Еммі Вотсон виповнюється 35 років. Глядачам вона найбільш відома за роллю Герміони Ґрейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Однак за свою акторську карʼєру Емма Вотсон знялася в багатьох фільмах, за що її номінували на 65 нагород, з яких вона отримала 26, серед яких MTV Movie & TV Awards, Otto Awards та інші.

ZAXID.NET пропонує пригадати найяскравіші ролі Емми Вотсон у фільмах.

Фільми про Гаррі Поттера (2001-2011)

Це перша і найвідоміша роль Емми Вотсон. У фільмах про Гаррі Поттера вона зіграла Герміону Ґрейнджер – найздібнішу чаклунку свого покоління попри маґлівське походження. Під час навчання у Гоґвортсі її героїня неодноразово рятувала Гаррі Поттера та Рона Візлі.

«Красуня і чудовисько» (2017)

У цьому фільмі режисера Білла Кондона Емма Вотсон зіграла культову роль Белль – красуні, яка мріє про життя поза межами крихітного села. Однак, коли її батька викрадає звір, який перетворився на людину, її мрії руйнуються. Зрештою вона дізнається, що страшна істота насправді є проклятим принцом.

«Маленькі жінки» (2019)

Драма про період повноліття, адаптована за класичним романом Луїзи Мей Олкотт. Сюжет фільму заснований на житті сестер Марч, які живуть в Конкорді, штат Массачусетс, в часи Громадянської війни в США. Емма Вотсон грає роль Мег Марч – старшої сестри, яка зосереджена на підтримці репутації сімʼї.

«Це кінець» (2013)

«Це кінець» – унікальна постапокаліптична комедія, в якій актори грають самих себе. У ньому розповідається про те, як Джеймс Франко влаштовує вечірку з шістьма друзями-знаменитостями, коли на вулиці настає апокаліпсис, і семеро з них затримуються в його будинку. Більшість акторів грають перебільшені версії самих себе, що створює комічний ефект.

«Сфера» (2017)

Американський науково-фантастичний трилер режисера, продюсера і сценариста Джеймса Понсольдта. Стрічка розповідає про інтернет-компанію, що обʼєднує всі дані своїх користувачів у єдину систему. Емма Стоун грає роль випускниці коледжу Мей Голланд, яка влаштовується на роботу в могутню технологічну компанію «Сфера».

«Переваги скромників» (2012)

Романтична драма про повноліття, заснована на однойменному романі Стівена Чбоскі. У цьому фільмі Емма Стоун грає Сем – подругу головного героя Логана Лермана – підлітка, який навчається на першому курсі середньої школи і бореться з посттравматичним стресовим розладом.