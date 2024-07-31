31 липня 1965 року народилась Джоан Ролінг. Сьогодні авторці «Гаррі Поттера» виповнилось 59 років.

Образ Гаррі Поттера Джоан Роулінг вигадала у 1990 році, їдучи в поїзді з Манчестера до Лондона. З самого початку вона знала, що це буде семитомна серія книг про молодого чарівника, який відвідує школу для відьом та чаклунів. Першу книгу серії – «Гаррі Поттер і філософський камінь», котра вийшла друком у Великій Британії в 1997 pоці (перед тим кілька видавництв відхилили рукопис, розповідь про те, як почуваються зараз їх редактори і що з ними трапилось могла би стати прекрасним сценарієм для фільму) – Ролінг писала п'ять років.

Джоан Ролінг поставила умову: усі актори мають бути британцями (фото Yakaboo)

У 1999 році Ролінг продала права на створення фільмів до перших чотирьох книг про Гаррі Поттера за скромну суму в один мільйон фунтів стерлінгів. Проте вона висунула кілька важливих, навіть доленосних умов: письменниця одержуватиме певну частину від зборів кожного з фільмів й матиме значний контроль над всіма стадіями виробництва картин. Також вона поставила неодмінну умову, щоб усі актори в майбутніх фільмах повинні бути британцями. Лише в четвертому фільмі, де це було необхідне згідно з книгою, з'явилися актори з інших країн.

Так на майданчику з’явилась, зокрема, трійця головних героїв, які працювали разом майже 10 років. Коли вийшов перший фільм «Гаррі Поттер та філософський камінь» Еммі Вотсон виповнилося 11 років, Деніелу Редкліфу – 12, а Руперту Грінту – 13.

Згодом така вимога Ролінг створила багато проблем для виробників фільмів. Актори росли набагато скоріше, ніж встигали знімати кіно, адже британські закони суворо обмежують роботу дітей-акторів. Вони можуть зніматись лише певну кількість годин на тиждень та мають повноцінно відвідувати школу. У США таких жорстких обмежень немає. Це гальмувало роботу над фільмами і актори в останніх серіях є старшими від своїх персонажів.

Осанній фільм, «Гаррі Поттер та смертельні реліквії, частина 2», вийшов в 2011 році, коли Еммі Вотсон виповнилося 21 років, Деніелу Редкліфу – 22, а Руперту Грінту – 23.

Виконавці трьох головних ролей прийшли на знімальний майданчик підлітками. Зараз вони є зірками. Нагадаємо, де вони знімались після десятирічної епопеї, адже усім трьом вдалося побудувати кар’єри, а не залишитись «тими з Гаррі Поттера». Адже, як сказав виконавець ролі Гаррі Поттера, найстрашніше, якщо найкраще – уже позаду.

Після виходу першої частини франшизи Редкліф прокинувся відомим на весь світ (хоча для нього фільм не став акторським дебютом, він дебютував у «Девіді Копперфілді» в 1999 році).

Зараз на рахунку Редкліффа:

серіал «Записки юного лікаря»,

артхаусна картина «Людина – швейцарський ніж»,

трилер «Втеча з Преторії»,

серіал «Чудотворці»,

фільми «Абсолютна влада»,

«Жінка в чорному» та десятки інших.

Емма Вотсон у 19 років потрапила до Книги рекордів Гіннесса як найоплачуваніша актриса десятиліття. Як і її героїня у фільмі, Емма обожнює вчитися. Вона закінчила Браунівський університет, а потім вступила до Оксфорду. Велику увагу актриса приділяє боротьбі за права жінок та є послом доброї волі ООН.

Емма Вотсон знімалась у:

«Елітному суспільстві» Софії Копполи,

«Колонії Дагнід» Флоріана Галленбергера,

«Ної» Дарена Аранофскі,

«Маленьких жінках» Грети Ґервіг,

у діснеївський «Красуні та чудовиську» та багатьох інших фільмах.

У Руперта Грінта менше проєктів, але вони дуже помітні.

Це:

серіал «Будинок із прислугою» М. Найта Шьямалана,

«Вбивствр за алфавітом» за Агатою Крісті,

«Уроки водіння»,

«Місячна афера» тощо.

«Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо»

А ще він єдиний з трійці став татом.

Варто також згадати акторів, які вже померли. У 2014 році помер Дейв Леджено, який грав у «Гаррі Поттері» перевертня Фенріра Сивого. У 2016 році помер актор Алан Рікман, який грав Северуса Снейпа. У 2017 році помер британський актор Роберт Гарді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа. У 2022 році у віці 72-х років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, виконавець ролі Геґріда. У 2023 році помер актор сер Майкл Гембон, відомий роллю професора Альбуса Дамблдора.