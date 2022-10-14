Роббі Колтрейну було 72 роки

У віці 72-х років 14 жовтня помер шотландський актор Роббі Колтрейн. Про це ЗМІ повідомила його агентка Белінда Райт.

«Мій клієнт та друг Роббі Колтрейн помер у п'ятницю, 14 жовтня. Його, ймовірно, всього пам'ятатимуть протягом десятиліть у ролі Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, ролі, яка приносила радість дітям та дорослим по всьому світу, викликаючи потік листів шанувальників щотижня протягом понад 20 років. Крім того, що він був чудовим актором, він був неймовірно розумний, блискуче дотепний. Я сумуватиму за ним. У нього залишилися його сестра Енні Рей, діти Спенсер та Еліс та їхня мати Рона Геммелл», – зазначила Райт, яка попросила публіку не ставити рідним актора зайвих запитань.

Комік та актор Роббі Колтрейн найбільш відомий глядачам за роллю Рубеуса Геґріда у всіх восьми частинах «Гаррі Поттера». Він також знімався у фільмах про Джеймса Бонда «Золоте око» та «І цілого світу мало».

Колтрейна помер у лікарні неподалік свого будинку в Ларберті. Причину смерті не називають, але відомо, що останні два роки актор мав проблеми зі здоров'ям та пересувався в інвалідному візку.

Колтрейн (його справжнє ім’я – Ентоні Роберт Макміллан) народився 30 березня 1950 року. Його мати була піаністкою, а батько – лікарем. Псевдонім він узяв на честь видатного джазового саксофоніста Джона Колтрейна.

Перша його поява на екрані сталася на каналі ВВС у 1981 р. у комедійному телесеріалі A Kick Up the Eighties. Після цього він також грав у комедійних скетчах та шоу.

У великому кіно він з’явився у фільмах «Флеш Гордон» (1980), «Прямий репортаж про смерть» «Стукач» (1985), «Мона Ліза» (1986) та інших.

У 1989 виконав роль Фальстафа в фільмі «Генрі V» режисера Кеннета Брана. Разом з Еріком Айдлом зіграв одну з головних ролей у фільмі «Монашки у бігах» (1990), перетворився на Папу Римського у фільмі «Папа має схуднути» (1991).

На початку 1990-х років кар'єра Колтрейна пішла на спад, проте у середині 90-х він зіграв у «бондіаді», у фільмах «Золоте око» (1995) та «І цілого світу замало» (1999), а також у знаменитому фільмі «З пекла» (2001).

З початку 2000-х років зіграв роль напіввелетня (хоча його зріст – 185 см.) Геґріда у восьми фільмах про Гаррі Поттера (2001—2011 роки).