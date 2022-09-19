Урочиста служба в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулася після державних похоронів у Вестмінстерському абатстві

У понеділок, 19 вересня, у Великій Британії попрощалися з королевою Єлизаветою ІІ. Урочиста служба в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулася після державних похоронів у Вестмінстерському абатстві. Труну з тілом Єлизавети II опустили в королівський склеп у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку.

Похорон розпочався об 11:00 за британським часом (13:00 за київським часом). Катафалк прибув у Віндзорський замок в складі траурної процесії. Труну супроводжували король Чарльз III, його сестра принцеса Анна та брати Едвард і Ендрю, а також сини короля: принц Вільям та принц Гаррі, повідомило «Суспільне».

Далі служба та похорон Єлизавети II відбувалися в закритому режимі. Після 21:00 за київським часом тіло королеви поховали в меморіальній каплиці Георга VI, де поховані її батько і матір — Георг VI та Єлизавета Боуз-Лайон та сестра Маргарет. На цій службі була присутня тільки королівська сім'я. В Букінгемському палаці церемонію назвали «глибоко особистою сімейною подією».

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На церемонію прощання серед інших прибули президент Франції Еммануель Макрон, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Ірландії Майкл Хіггінс. Також були присутні прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс і колишні прем'єри.

Нагадаємо, Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Після її смерті британський престол посів її син Принц Уельський Чарльз. Він керуватиме країною під іменем Чарльза III.