Єлизавета ІІ померла на 97-му році життя

На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Королева померла у своїй шотландській резиденції Балморал. Про смерть королеви повідомили на офіційному сайті королівської родини ввечері 8 вересня.

«Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра», – йдеться в повідомленні королівської родини.

Співчуття з приводу смерті королеви висловив і президент України Володимир Зеленський.

«Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами», – написав президент у Twitter.

Зазначимо, що спадкоємцем Єлизавети ІІ на королівському престолі є її 73-річний син Чарльз, принц Уельський, як новий король він уже прийняв ім'я Карл III. Його дружина Камілла отримає титул королеви-консорта й матиме рівний із ним соціальний статус.

Останні кілька тижнів 96-річна Єлизавета ІІ відмовлялася від участі в офіційних заходах через стан здоров’я. Зокрема, на початку липня вона майже не брала участі у святкуваннях із нагоди 70-річчя свого правління.

Востаннє королева з’являлась на публіці 6 вересня під час зустрічі з новою прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс. За королівським протоколом погодження відставки прем'єра уряду та згода на призначення нового має відбуватися у Букінгемському палаці в Лондоні. Однак через стан здоров’я королеви зустріч із Ліз Трасс відбувалася у замку Белморал в Шотландії, де Єлизавета ІІ на той час відпочивала.

Королева Єлизавета ІІ у замку Балморал в Шотландії під час зустрічі з новою прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс 6 вересня

Невдовзі в Букінгемському палаці повідомили, що лікарі стурбовані станом здоров’я королеви та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Ввечері 8 вересня на офіційному сайті королівської родини повідомили, що Єлизавета ІІ померла.

Королева Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Як онука короля по чоловічій лінії отримала титул британської принцеси й на момент народження була третьою за порядком сходження на престол. Під час Другої світової війни служила в армії.

У 1947 році вона одружилася з герцогом Единбурзьким Філіпом, із яким прожила у шлюбі 74 роки. У них народилося четверо дітей – принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард. Король помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.

Як королева Єлизавета ІІ офіційно зійшла на британський престол 2 червня 1953 року. З 2015 року королева Єлизавета стала першим монархом, який править найдовше в історії Великої Британії. Вона була на престолі понад 70 років. Єлизавета ІІ неодноразово висловлювала свою підтримку Україні.