Ліз Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії

У понеділок, 5 вересня, Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новою прем'єр-міністеркою Великої Британії. Про це повідомляє BBC.

За призначення Ліз Трасс віддали голоси 81 326 членів Консервативної партії (57,4%). Її опонент – екс-глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак – набрав 60 399 голосів.

Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні. Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до 6 вересня, на прийомі в королеви Єлизавети ІІ він подасть у відставку.

Таким чином, Ліз Трасс стане третьою жінкою, яка очолить уряд Великої Британії в історії – після Маргарет Тетчер та Тереза Мей.

Мері Елізабет Трасс народилася 1975 року в Оксфорді. Виросла Ліз у Шотландії, жила в Канаді, потім повернулася до Великої Британії, де вивчала філософію, політику та економіку в Мертон-коледжі.

Під час навчання в коледжі Ліз підтримувала ліберал-демократів, і навіть 1994 року виступила з промовою на конференції, закликаючи до скасування монархії. Та після закінчення навчання, 1996 року Трасс вступила до Консервативної партії, де залишається донині.

2014 року у віці 38 років Трасс стала наймолодшою​​ жінкою, яка увійшла до уряду Британії. Її призначили державною секретаркою з питань навколишнього середовища, продовольства та сільських справ.

За прем'єрства Терези Мей вона працювала міністром юстиції та головною секретаркою казначейства.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути «найбільшим другом України» за прикладом Бориса Джонсона, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.