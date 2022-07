У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку, але залишиться формально на посаді до того, як буде призначений новий лідер. У своєму зверненні він подякував своїм виборцям і окремо звернувся до українців, запевнивши, що Велика Британія, попри його відставку, продовжить допомогати Україні.

ZAXID.NET розповідає ключові факти з біографії Бориса Джонсона.

Вихідець з впливової сім'ї і популярний студент

Александер Борис де Пфеффел-Джонсон народився в 1964 році в Нью-Йорку, де працював його батько, колишній депутат Європарламенту, Стенлі Джонсон. Незабаром родина повернулася до Лондона, де його мати, Шарлотта Джонсон Вол, закінчувала навчання в Оксфорді. Борис Джонсон був найстаршим сином у сім’ї, де загалом було четверо дітей. Його батько також працював у Європейській комісії та Світовому банку.

Борис Джонсон (справа) з батьками, братом та сестрами (фото The Telegraph)

Борис Джонсон походить з аристократичної родини: серед його пращурів були члени британської королівської родини, а також видатні вчені. Прадід Джонсона по батьківській лінії Алі Кемал був міністром внутрішніх справ Османської імперії та журналістом і був світським мусульманином. Дід Джонсона по батьковій лінії, Вілфред Джонсон, син Алі Кемаля, був пілотом Королівських ВПС під час Другої світової війни. Серед пращурів батька Джонсона були також непересічні німці, англійці і французи. Вважається, що серед предків Джонсона була позашлюбна дочка князя Павла Вюртемберзького – нащадкам короля Великої Британії Георга II. Мати Джонсона є онукою Еліаса Ейвері Лоу, палеографа, який був єврейським емігрантом із Росії до США.

Джонсон отримав друге ім'я Борис на честь російського емігранта Бориса Литвина, який був другом його батьків. Середнє ім’я Джонсона Пфеффель походить від німецьких пращурів. За цією сімейною лінією Джонсон є нащадком у сьомому поколінні Анни Катарини Бішофф, чий муміфікований труп був знайдений у 1975 році та ідентифікований у 2018 році.

У дитинстві Борис Джонсон мав проблеми зі слухом і переніс кілька операцій. Навчався Джонсон спочатку в Європейській школі в Брюселі, потім в Ітон-коледжі – приватній британській школі для хлопчиків. Саме під час навчання в Ітоні Джонсон почав використовувати своє друге ім'я Борис, а не ім'я Олександр. Під час навчання в коледжі вчителі скаржилися на Бориса Джонсона, бо він постійно запізнювався, лінувався та мав не найкращу поведінку.

21-річний Борис Джонсон під час навчання в Оксфорді (фото CNN)

Після коледжу Борис Джонсон вступив в Оксфорд, де вивчав класичну літературу. В університеті Джонсон був доволі популярним і його обрали президентом студентської спілки. В університетські роки Джонсон завів чимал корисних знайомств, які згодом йому знадобились.

Журналіст з неоднозначною репутацією

Наприкінці 1987 року завдяки родинним зв’язкам Джонсон почав працювати стажером у британській газеті The Times, але його звільнили після гучного скандалу. Річ у тім, що Джонсон написав для газети статтю про археологічне відкриття палацу Едуарда II, вигадавши для статті цитату, яку він приписав історику Коліну Лукасу, своєму хрещеному батькові.

Потім Джонсон працював в The Daily Telegraph, де його статті були відомі своїм характерним літературним стилем, переповненим старомодними словами та фразами, а також тим, що вони регулярно зверталися до читачів як «мої друзі».

Потім Джонсон переїхав у Брюссель, де писав для The Daily Telegraph статті про діяльність Єврокомісії. У своїх статтях він критикував ЄС та іноді вдавався до поширень міфів, наприклад, що Євросоюз хоче заборонити британські сосиски або що банкноти євро роблять людей імпотентами. Багато його колег-журналістів критикували Джонсона, вважаючи, що він поширює брехню. Статті Джонсона зробили його улюбленцем консервативної прем'єр-міністерки Маргарет Тетчер, але Джонсон дратував її наступника, Джона Мейджора, який витрачав багато часу, намагаючись спростувати те, що сказав Джонсон.

Втім попри критику та неоднозначне сприйняття Джонсона як журналіста, він таки вмів викликати резонанс та став відомим. Популярність Джонсону також принесла участь в різних шоу, таких як Have I Got News for You на ВВС. Його родзинкою були незграбна поведінка, характерна зачіска та іноді доволі жорсткі та сміливі висловлювання.

Консервативний політик і прем'єр-міністр Великої Британії

У 1997 році Джонсон був кандидатом на парламентських виборах, однак зазнав поразки. А вже у 2001 році року йому вдалося обратися до Палати громад парламенту. Перебіг своєї передвиборчої кампанії Джонсон описав у книзі «Друзі, виборці, земляки: нотатки на пні». Після інтенсивної партійної кампанії у листопаді 2003 року Джонсона було призначено віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році його призначили міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

З усіх цих посад в Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року після того, як його звинуватили у брехні стосовно позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць газети The Spectator, хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення.

Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона знову призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції. А вже в 2008 році Борис Джонсон балотується на мера Лондона і перемагає.

Джонсона вітає лідер Консервативної партії Девід Кемерон після обрання мером Лондона в травні 2008 року (фото AP)

Коли Тереза ​​Мей стала прем'єр-міністеркою, вона призначила Джонсона своїм міністром закордонних справ. Перебуваючи на цій посаді, він неодноразово дозволяв собі не надто дипломатичні висловлювання щодо політиків з інших держав, зокрема, відкрито заявляв, що не має жодних симпатій до президента Росії Володимира Путіна.

Джонсон активно підтримував Brexit, попри те, що Тереза ​​Мей була проти виходу з ЄС. На цьому ґрунті Джонсон подав у відставку. У 2019 році, коли Тереза Мей заявила про свою відставку, Джонсон вирішив балотуватися на посаду прем'єр-міністра. 24 липня Борис офіційно став прем'єр-міністром після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду. Нині Борис Джонсон вважається одним із найпопулярніших і водночас найскандальніших політиків Британії.

Королева Єлизавета вітає Бориса Джонсона з посадою прем'єра-міністра (фото AP)

Скандальний лідер

Бориса Джонсона однозначно люблять в Україні, але у рідній Британії у нього доволі неоднозначна репутація. Він, беззаперечно, має прихильників, які люблять його за сміливість, відкритість і нестандартність. Втім від частини британців можна почути, що вони незадоволені Джонсоном як політиком через низку скандалів як і довкола самого Джонсона, так і серед його урядовців. При цьому найгучніші скандали вибухнули у 2022 році, і стосуються вони подій кількарічної давності.

Так, виявилось, що в травні 2020 року під час коронавірусного локдауну в саду резиденції прем'єра на Даунінг-стріт влаштували вечірку. На той момент Джонсон уже перехворів на ковід, але пандемія ще була у розпалі. Про таємну вечірку стало відомо майже за два роки після її проведення, коли про це у своєму блозі написав колишній головний радник Джонсона Домінік Каммінгс.

Джонсон і його колеги у саду на Даунінг-стріт у травні 2020 року під час локдауну (фото Guardian)

За вечірку під час пандемії Бориса Джонсона оштрафували, але піти з посади він відмовився, хоч опозиція активно закликала його до цього кроку. Згодом виявилося, що під час карантину на Даунінг-стріт було декілька вечірок. Саме через скандали з порушенням карантину як і самим Джонсоном, так і його урядовцями, на початку червня 2022 року парламент Британії голосував за квотум недовіри прем'єру. Втім тоді Джонсон виграв голосування і залишився на посаді, втративши при цьому підтримку значної частини колег з Консервативної партії.

У липні 2022 року в уряді Джонсона виник новий скандал, який змусив звільнитися одразу близько 60 працівників союзників Джонсона, у тому числі ключові міністри фінансів та охорони здоров'я. Таким чином урядовці відреагували на звинувачення у сексуальному домаганні заступника головного організатора Консервативної партії у палаті громад Кріса Пінчера. За даними британських ЗМІ, ще у 2019 році 52-річний Пінчер у нетверезому стані чіплявся до чоловіків в лондонському нічному клубі. Пінчер не заперечував обвинувачення і зізнався, що дуже багато випив у той вечір. Після скандалу Пінчер одразу подав у відставку.

Борис Джонсон відреагував на скандал довкола Пінчера, заявивши, що повторне призначення Пінчера у 2022 році було помилкою. Втім згодом виявилось, що на неналежну поведінку Пінчера скаржились вже давно і Джонсона почали звинувачувати у тому, що він призначив політика на посаду, закривши очі на ці скарги.

Зрештою на тлі внутрішньополітичних скандалів політики з уряду Джонсона почали звільнятися, а самого прем’єра закликали подати у відставку. Увечері 6 липня, коли Джонсона покинуло 60 соратників, він заявив, що відмовляється іти з посади. Але наступного дня масові звільнення продовжлись і Джонсон таки заявив, що йде у відставку. Щоправда він продовжить виконувати обов'язки прем'єра, поки не буде призначений новий лідер.

«Я безмежно пишаюся досягненнями цього уряду у здійсненні Brexit, успішною боротьбою з пандемію, найшвидшим розгортанням вакцинації в Європі, найшвидшим виходом із режиму ізоляції та, останні кілька місяців, протидією агресії Путіна в Україні», – сказав Джонсон, оголошуючи свою відставку.

Невиправний бабій

Особисте життя Бориса Джонсона таке ж невпорядковане, як і його зачіска. Він декілька разів був одружений, мав чимало романів та є батьком шести дітей, а також, ймовірно, однієї позашлюбної дитини.

У 1987 році Джонсон одружився на Аллегрі Мостін-Оуен, доньці історика мистецтва Вільяма Мостіна-Оуена та італійської письменниці Гаї Сервадіо. Шлюб пари закінчився розлученням у 1993 році, а через 12 днів Джонсон одружився з адвокаткою Мариною Уілер. Через п'ять тижнів після одруження у пари народилася перша дитина, а загалом у цьому шлюбі народилося четверо дітей: Лара Леттіс, Майло Артур, Кассія Пічес і Теодор Аполло.

Борис Джонсон з екс-дружиною Мариною Уілер (фото Pascal Le Segretain/Getty Images)

Будучи одруженим з Мариною Уілер, Борис Джонсон заводив романи з колегами по роботі. У квітні 2006 року News of the World стверджували, що Джонсон мав роман із журналісткою The Guardian Анною Фазакерлі, втім пара цього не коментувала. У 2009 році у Джонсона народилася позашлюбна донька від Хелен Макінтайр, консультантки з мистецтв, але він по неї не розповідає.

У вересні 2018 року Джонсон і Вілер оприлюднили заяву, що після 25 років шлюбу вони вирішили розлучитися. Процес розлучення завершився в кінці 2020 року.

У 2019 році Бориса Джонсона звинуватили у тому, що перебуваючи на посаді мера Лондона, він надавав американській підприємиці Дженіфер Аркурі значні привілегії і підтримував її бізнес коштом бюджету Лондона. Тоді ж британські таблоїди поширили інформацію про те, що Аркурі є коханкою Джонсона. У березні 2021 року Аркурі розповіла виданню Sunday Mirror, що роман з Джонсоном тривав з 2012 по 2016 рік.

У лютому 2020 року Борис Джонсон і Керрі Саймондс, донька співзасновника газети The Independent Метью Саймондса, заявили, що вони заручилися наприкінці 2019 року, і що Саймондс чекає дитину. Їхній син Вілфред Лорі Ніколас Джонсон народився 29 квітня 2020 року. У травні 2021 року Джонсон одружився на Саймондс на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі за участю 30 гостей. У грудні 2021 року у пари народилася донька Ромі Айріс Шарлотта Джонсон.

Справжній друг України

Борис Джонсон різко засуджує вторгнення Росії в Україну і постійно висловлює підтримку як народові України, так і президенту Володимиру Зеленському. 6 березня він заявив, що світові лідери повинні гарантувати, що вторгення Росії в Україну припиниться. «Путін повинен зазнати поразки, і його поразка у цьому акті агресії повинна бути видима. Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України», — сказав Джонсон.

Борис Джонсон постійно висловлю підтримку Україні, різко засуджує вторгнення Росії, а його уряд допомагає українцям коштами і зброєю (фото AP)

9 квітня 2022 року голова уряду Британії з офіційним візитом прибув до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і заявив про новий пакет допомоги Україні. Джонсону символічно подарували півника васильківської майоліки, що став символом стійкості українців. Після візиту в Україну українці почали називати Джонсона «Джонсонюком», зокрема через те, що той підписується у соцмережах, як Johnsonuk.

3 травня Борис Джонсон звернувся до українського парламенту: «У цей момент невідомості, страху та сумніву за наше майбутнє я хочу вам послати одну звістку: Україна переможе, Україна буде вільною». А вже 8 травня Джонсон заявив​, що Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в 1,6 млрд доларів.

3 травня Борис Джонсон виступив в Верховній Раді України (фото ВРУ)

27 травня Борис Джонсон запропонував Зеленському створити альтернативний ЄС союз, який би очолила Британія і який би протистояв Росії. До нього також мають увійти Естонія, Польща, Латвія та Литва. Також він вважає, що наслідки того, що Путін зможе досягти своєї мети в Україні будуть загрожувати міжнародній безпеці та призведуть до економічної катастрофи.

17 червня того ж року Борис Джонсон знову з неоголошеним візитом відвідав Київ. На зустрічі обговорювалось постачання Україні важкого озброєння і систем ППО, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки. Також, Джонсон запропонував програму навчання українських військових на території Великої Британії.

Бориса Джонсона зі зрозумілих причин дуже люблять в Україні, вважаючи його другом та союзником у боротьбі з Росією. На честь Джонсона назвали вулиці в українських містах: у Покрові (Дніпропетровська область), Новомосковську (Дніпропетровська область), у с. Солонка (Львівська область). Окрім того, 1 липня 2022 року Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

«Якби не скандали, Джонсона можна було б назвати державним діячем із великої літери. На нещодавніх самітах G7 та НАТО він відіграв важливу роль у тому, щоб світові лідери виступили на підтримку України єдиним фронтом. Велика Британія пообіцяла поставити Києву життєво важливе озброєння та закликала союзників зробити те саме. Прибуття першої партії мобільних високоточних систем залпового вогню M142 Himars змінює ситуацію на полі бою. Українці вважають, що сучасна зброя такого класу допоможе їм переламати хід війни на свою користь», –вважає редактор The Telegraph Кон Кафлін.

*За матеріалами Wikipedia, CNN, The Guardian та ін.