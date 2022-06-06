Фото з вечірки, яка відбулася 13 листопада 2020 року, опублікували 23 травня 2022 року

Парламент Великої Британії увечері в понеділок, 6 червня, не зміг відправити у відставку прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Голосування за оголошення йому вотуму недовіри було таємним, а підрахунок показав, що Джонсону висловили довіру 211 депутатів проти 148.

Як зазначає The Guardian, цей результат не можна назвати хорошим для Джонсона, який також є лідером Консервативної партії, оскільки він втратив підтримку більшої частини своїх однопартійців, ніж Тереза Мей, коли їй було висловлено вотум довіри в 2018 році (200 голосів проти 117). Протягом восьми місяців після цього результату Мей пішла з посади.

Причиною голосування за відставку Джонсона стали вечірки, проведені в час суворих карантинних обмежень, пов’язаних із коронавірусом. Одна з таких відбулася 13 листопада 2020 року, а 23 травня 2022 року британські ЗМІ опублікували фотографії, які свідчили про те, що Джонсон перебував на вечірці з алкоголем. Загалом таких вечірок було кілька. Сам Джонсон згодом помилку визнав, але добровільно йти з посади відмовився.

Відправити Джонсона у відставку запропонували 54 депутати від очолюваної ним Консервативної партії. Однак тепер консерватори не зможуть оголошувати Джонсону вотум недовіри щонайменше рік з дати цього голосування.

57-річний Борис Джонсон обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії з липня 2019 року. До того він був міністром закордонних справ, а в період з 2008 до 2016 року – мером Лондона. Джонсон активно підтримує Україну, сприяє посиленню тиску на Росію і виступає за якнайшвидше надання Україні зброї для відбиття російської агресії.