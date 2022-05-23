Борис Джонсон у листі до українських дітей розповів, як Велика Британія підтримує Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритого листа українським дітям на тлі російської агресії проти України, повідомив увечері в неділю, 22 травня, SkyNews.

«Багато з вас бачили або переживали речі, свідками яких не має бути жодна дитина. Проте кожен день українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову, навіть у найважчі часи. Я не можу згадати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих будь-де», - йдеться у листі Джонсона.

Голова уряду Великої Британії додав, що маленькі українці повинні безмірно пишатися своєю країною, своїми батьками, своїми солдатами, та найбільше пишатися собою. Він також передав українським дітям, що вони не одні на цьому світі.

«Тут, у Сполученому Королівстві, ми вивішуємо українські прапори на наших будинках, офісах, церквах, магазинах та ігрових майданчиках, навіть на даху мого будинку на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наша молодь малює Ваші прапори у класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни», – заявив Джонсон.

Він наголосив, що вірить у перемогу України в російсько-українській війні.

«Я вірю, як і Ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І що б не сталося, як би довго це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо пишатися називати вас своїми друзями», – підсумував Джонсон.

За даними ЮНІСЕФ, через війну два мільйони дітей були змушені покинути Україну. Більш ніж половина з них прибули до Польщі, а ще 2,5 мільйона дітей були внутрішньо переміщені.

За час повномасштабного російського вторгнення в Україні вже загинули 232 дитини. Водночас росіяни не лише вбивають дітей, але і ґвалтують їх. Часто це відбувається на очах у їхніх батьків. Зокрема, в Ізюмі Харківської області помер однорічний хлопчик після того, як його зґвалтували двоє росіян.

Про те, що російські загарбники ґвалтують в Україні дітей, свідчать не лише заяви уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, але й телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ.