Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських військових, у яких вони розповідають рідним, що ґвалтують неповнолітніх та їдять собак. Фрагменти розмов СБУ оприлюднила 30 березня.

СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною, він розповідав, що троє танкістів зґвалтували 16-річну українську дівчину. Додамо, що це не вперше російські військові розповідають про галтування українських жінок та дівчат.

Інший росіянин розповів своєму батьку, що на днях вони вбили собаку, бо захотіли м’яса. Батько запитав, чи нормально вони харчуються, на що росіянин відповів: «Нормально, позавчора алабая захрєначілі».

Батько здивувався і перепитав, чи вони їдять собак. На що син спокійно відповів, що вони хотіли м’яса, а курей та гусей вже всіх вбили.

Російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність їжі, матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

Військове керівництво не забирає тіла своїх солдат з поля бою, залишаючи їх гнити просто неба. На Сумщині через це навіть виникла загроза екологічної катастрофи. Тих вбитих окупантів, тіла яких привозять у Росію, вимушені хоронити військові власним коштом.

За даними розвідки, уже навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.