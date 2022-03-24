СБУ перехопила телефонні розмови російських військових, які скаржаться, що змушені хоронити своїх загиблих солдат власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого.

«Нам похорони двох наших хлопців обходяться у 200 тис. рублів. У нас нема таких грошей, а я так розумію, що Росгвардія, керівництво відморожуються», – каже російський військовий у перехопленій СБУ розмові.

Військові обурені і кажуть, що їх відправили в Україну як гарматне м’ясо: «Вони (керівництво, – ред.) на себе відповідальність не беруть, те, що пацанів розірвало, їм по**й».

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.

При цьому російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо. За даними розвідки, навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни Росія втратила уже понад 15,8 тис. військових, а також близько 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати противника зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.