Відео допиту полоненого росіянина опублікувала СБУ

Взятий у полон росіянин розповів на допиті про жахливі умови, в яких його та інших вояків кинули воювати в Україну. Відео допиту оприлюднила Служба безпеки України у вівторок, 1 березня.

«Піди до голови і в Союз матерів напиши. Ці суки навіть «двохсотих» не забирають. Вони, б*ять, поранених убивають. Чи будуть міняти полонених? Це взагалі питання. Просто, б*ять, всіх убили. Всіх. Вони навіть не забирають трупи. Навіть нікому похоронка не прийшла. Тиждень минув. Ти тільки сильно не кричи, що всіх убили, що трупи не забирають, потім фсбешники тебе за шкірку схоплять. Просто скажи, щоб полонених хоча б поміняли», – каже полонений російський військовий і плаче при цьому.

Він також повідомив мамі, що його «не б’ють, не мучать і годують».

До речі, це не перше свідчення того, що російські військові покинуті на самих себе. Учора, 1 березня, українські військові оприлюднили відео сухпайків, які мали при собі росіяни під час вторгнення в Україну. Ці сухпайки були протерміновані на 7 років.

Загалом з а п’ять днів війни близько двохсот російських військових здались у полон ЗСУ. Втрати ворога оцінюються у 5700 убитих і поранених.

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