Ворог атакує з повітря та стріляє по цивільних. Під обстрілами сьогодні Київ, Харків, Херсон. Напружена також ситуація у Сумах, Чернігові, на півдні та сході країни. Російським військовим не вдається прорватись та закріпитись в українських містах, вони несуть втрати серед особового складу, ЗСУ також знищують ворожу техніку та розповідають, як ви можете розпізнати її у своїх містах чи селах. Якщо таки помітите, то кидайте «коктейлі Молотова» та знищуйте окупантів, або ж повідомляйте про рух техніки.

ZAXID.NET зібрав підсумки шостого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

Найгарячішими точками продовжують залишатись Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Чернігів та Суми.

Вранці Харків сколихнувся від потужного вибуху, росіяни завдали авіаудару по центральній площі Харкова (яку ви можете побачити на головному фото). Ворожа ракета влучила у будівлю ОДА. Попередньо відомо про сімох загиблих та близько 20 поранених. Згодом ще одна бомба влучила у житловий будинок, люди опинились під завалами, є жертви, інша бомба – влучила у лікарню. Наші військові збили ворожий літак, що бомбардував місто.

На Сумщині російські військові їздили під білим прапором та розстрілювали цивільних, колона російської техніки прорвались й у Херсон – окупанти брали у полон мирних мешканців, щоб прикриватись ними.

Під обстрілами й столиця. Кияни стоять на обороні міста та дають відсіч ворогу, проте росіяни, які не можуть прорватись у столицю, атакують з повітря. Сьогодні під обстрілами була телевежа, є загиблі.

Втрати російських окупантів

Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 1 березня втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700. За п’ять днів війни також близько 200 російський окупантів потрапили в полон.

Протягом п’яти днів українські військові знищили та пошкодили понад 1,5 тис. одиниць техніки ворога:

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ранкового авіаудару в Харкові, за попередніми даними, відомо про сімох загиблих та близько 20 поранених. Також є жертви серед мирних мешканців унаслідок вибуху у житловому будинку.

Снаряд влучив і у житловий будинок у Херсоні, відомо про одного загиблого. Є загиблі й у столиці. Ввечері росіяни обстріляли Київську телевежу, відомо про п’ятьох загиблих та ще п’ятеро поранених.

На Одещині стався обстріл, внаслідок чого пошкоджено газовий трубопровід, близько 9 приватних будинків та виникло загорання приватного гаражу, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє постраждали.

У Маріуполі під обстріли знову попали житлові будинки, кількість потерпілих встановлюється.

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