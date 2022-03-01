Президент Володимир Зеленський через відеозв'язок виступив перед депутатами Європарламенту

У вівторок, 1 березня, президент Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту. Президент наголосив, що українці заплатили дуже високу ціну за свій європейський вибір і настав час, щоби Європейський союз взяв до свого товариства Україну. Європарламентарі зустрічали та проводжали виступ президента України оплесками і стоячи.

Подаємо повний текст виступу:

«Шановні присутні, я не знаю у ці останні дні, як усіх вітати. Не можу казати «добрий ранок», «доброго дня» чи «добрий вечір». Не можу, тому що щоденно для когось цей день точно недобрий, для когось цей вечір останній. Я говорю про своїх громадян, громадян України, які захищають цінності і свободу ціною свого життя.

Я радий почути такий настрій від вас, радий, що ми об’єднали країни Європейського союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Ціна дуже висока – тисячі загиблих людей. Дві революції, одна війна і п’ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Я не читаю з папірців, тому що папірці в житті моєї держави закінчилися. Все це реальність. Загиблі люди – все це справжнє життя. Вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, права, за свободу, за бажання бути рівними, такими самими, як ви, віддаємо наших найкращих людей – найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.

Ми часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. Я радий, що ви зараз не тільки про це говорите, а й бачите це. І ми точно всіх переможемо. Я впевнений у цьому.

Є вираз – український вибір Європи. До цього ми прагнули, йшли і йдемо. Я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав вибір Європою України.

У мене пару хвилин, щоб поспілкуватися з вами. Є невеликі перерви між постійними обстрілами і ракетними ударами.

Ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. Це місто біля кордонів з Російською Федерацією. У Харкові завжди було багато росіян, були теплі стосунки. Це місто, де найбільше університетів у нашій країні, яскрава і розумна молодь, яка завжди збиралася на найбільшій площі нашої держави – площі Свободи. Це найбільша площа в Європі. Дві крилаті ракети ударили в площу Свободи – така ціна нашої свободи. Десятки жертв.

Ми боремося за свою землю, за свою свободу. І незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Кожна наша площа, як би вона не називалася, буде площею Свободи в кожному місті. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.

Ми хочемо, щоб наші діти жили, і це чесно. Учора загинули 16 дітей, і Путін знову скаже, що це була якась військова операція і б’ють по військовій інфраструктурі. На яких військових заводах діти працюють? Може, вони в танках їздять? Ти вбив 16 дітей.

У нас дуже вмотивований народ. Ми боремося за свободу, за життя, а зараз – за виживання. Ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, як мінімум, що ми – такі ж, як ви. Тепер доведіть, що ви – з нами, не відпускаєте нас, що ви дійсно – європейці. І тоді життя переможе смерть, а світло – темряву».