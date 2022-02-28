Партнери України просять колег по ЄС якнайшвидше почати переговори про вступ України

Президенти Литви, Польщі, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини, Болгарії звернулись до лідерів Євросоюзу підтримати заявку України на членство в ЄС, якнайшвидше надати країні статус кандидата на вступ і почати переговорний процес.

«Ми, президенти держав-членів Європейського Союзу ... твердо переконані, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували союзну перспективу», — ідеться у спільній заяві президентів.

Президенти також закликали держави-члени ЄС «мобілізувати максимальну політичну підтримку» України.

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 лютого заявив про звернення до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Пізніше Глава держави підписав цю заявку.

Вступ України до ЄС вже підтримали Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Литви Ґітанас Наусєда, голова МЗС Чехії Ян Липовський, а також Естонія, Латвія, Словаччина, Словенія та інші країни.

Додамо, що політичну частину Угоди про Асоціацію Україна та ЄС підписали 21 березня 2014 року, економічну – 27 червня 2014 року.

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