У ніч проти 28 лютого російські війська продовжують наступати на Україну. Зокрема, у Бердянськ Запорізької області зайшла російська військова техніка. Близько 4 ранку в Києві та Харкові пролунали вибухи. О 2:45 у житловий будинок у центрі Чернігова влучила російська ракета. З території Білорусі в бік України вилетіли винищувачі.

Австралія запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна та інших представників російського керівництва. Євросоюз з 28 лютого повністю закрив небо для російських авіакомпаній. Тим часом Словаччина пропонує створити нову процедуру для швидкого вступу України до Європейського Союзу. Це допоможе нашій країні швидко відновити втрати після війни.

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