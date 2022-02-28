Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що Австралія запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна та інших представників російського керівництва. Відповідну заяву в понеділок, 28 лютого, опублікував сайт прем’єр-міністра Австралії.

«З опівночі минулої ночі набули чинності австралійські цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо президента Росії та інших постійних членів Ради безпеки Росії», – сказано в повідомленні.

Під санкції, окрім Путіна, потрапили прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Також Австралія ввела санкції проти понад 350 росіян, включаючи корумпованих олігархів, депутатів і військових командирів, які сприяють незаконним і насильницьким амбіціям Путіна.

Крім того, Австралія ввели санкції проти 13 білоруських фізичних та юридичних осіб, у тому числі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який допомагав і сприяв російській агресії, дозволяючи Росії здійснювати напади на Україну з Білорусі.

Також уряд Австралії зобов'язався надати Україні летальне та нелетальне військове обладнання, медикаменти, виділити їй фінансову допомогу, внести 3 млн доларів у Фонд НАТО для України. Утім, як зазначено в заяві, деталі щодо допомоги летальною зброєю «опрацьовуються з партнерами і їх буде оголошено найближчим часом».