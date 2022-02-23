Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив про запровадження санкцій проти Росії

У середу, 23 лютого, уряди Японії, Канади та Австралії завпровадили санкції проти росії через визнання незалежності ОРДЛО.

Про запровадження японських санкцій повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Йдеться про заборону випуску російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких росіян.

Кісіда заявив, що дії Росії порушили суверенітет України, і закликав Росію повернутися до дипломатичних переговорів. За його словами, Японія готова вжити додаткових кроків у разі погіршення ситуації.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо також назвав визнання ОРДЛО неприйнятним, а дії Росії – «нахабними і такими, що загрожують безпеці та миру в усьому світі».

Санкції Канади включають заборону будь-які фінансові операції із так званими «ЛНР» та «ДНР». Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також заявив про запровадження подібних санкцій щодо Росії. За словами Моррісона, перші санкції стосуватимуться конкретних осіб – вісьмох членів Ради безпеки РФ, відповідальних за останні дії Росії, і включатимуть заборону на відвідування Австралії та фінансові обмеження.

Крім того, під санкції потраплять російська державна корпорація «ВЕБ.РФ» та кілька банків. Після першого пакету заходів будуть і інші, «це лише початок процесу», підкреслив глава уряду Австралії.

Після визнання Путіним самопроголошених «Л/ДНР» західні країни почали вводити нові санкції проти РФ. США заборонили своїм громадянам здійснювати інвестиції та фінансову діяльність у «Л/ДНР», а також ввозити до США будь-які товари, послуги або технології з окупованих регіонів.

Також передбачається блокування активів тих, хто здійснював економічну діяльність на окупованому Донбасі або співпрацював з такими людьми. Байден також оголосив санкції проти російської еліти, суверенного боргу та банків.

Німеччина ж призупинила сертифікацію суперечливого газопроводу «Північний потік-2» (такий крок може коштувати російській економіці до 3 млрд доларів на рік), а Велика Британія ввела санкції проти п’яти російських банків та трьох близьких до Путіна олігархів. До того ж Захід пообіцяв запровадити нові санкції, якщо Росія продовжить ескалацію.