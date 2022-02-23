Ентоні Блінкен скасував зустріч із Сергієм Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві цього тижня. Про це повідомляє агенція Reuters.

Блінкен надіслав Лаврову листа, в якому повідомив про скасування зустрічі з ним.

«Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз. Я консультувався з нашими союзниками та партнерами – всі згодні», – заявив Блінкен.

Після цього прес-секретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що зустріч президента США Джозефа Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним більше не стоїть на порядку денному.

«Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав Блінкен, для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, Міністром закордонних справ Лавровим. Передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним. Тому це точно не входить в плани», – сказала вона.

Псакі додала, що якщо Росії потрібна ця зустріч, вона повинна негайно зробити кроки для деескалації ситуації.