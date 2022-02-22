Президент США Джо Байден увечері у вівторок, 22 лютого, виступив з черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Під час свого виступу він, зокрема, розповів про те, які санкції США введуть проти Росії.

«Ми вводимо санкції проти двох російських банків. Проти російського суверенного боргу. Ми також вводимо санкції проти російських еліт та їхніх сімей. Вони теж повинні страждати. Газопровід “Північний потік-2” буде заморожений. У разі подальших кроків ціна для Росії буде ще більшою», – заявив президент США.

За словами Байдена, перший пакет американських санкцій передбачає санкції проти суверенного боргу Росії, що означає, що вона не зможе позичати гроші на зовнішніх ринках. Зокрема, російський уряд не зможе здійснювати фінансові операції для погашення держборгу на західних ринках цінних паперів.

Також США запроваджують санкції проти державних «Внєшекономбанку» і «Промсвязьбанку» (останній є опорним для російської оборонної промисловості). До слова, сайт «Внєшекономбанку» після звернення американського лідера припинив завантажуватись.

Також, за словами президента США, санкції будуть стосуватися російських еліт та їхніх родин, однак конкретних прізвищ він не назвав.

У своєму виступі Байден відреагував на визнання Росією «ДНР» і «ЛНР».

«Хто такий, заради Бога, Володимир Путін, щоби вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав? Це кричуще порушення міжнародного права і суперечить застереженням міжнародних партнерів Росії. Інакше кажучи, Росія просто “відкусила” шмат території від України, прикривши це, мовляв, рішенням про “визнання республік” на Донбасі. Це початок вторгнення Росії до України. Путін, по суті, відкрито оголосив війну світу, якщо його вимоги не будуть виконані», – сказав американський лідер.

Зазначимо, що раніше у вівторок адміністрація Байдена почала кваліфікувати події на сході України як «вторгнення». Білий дім відмовився надати конкретні розвідувальні дані, які могли б додатково пояснити зміну тону. Спочатку адміністрація президента США відмовлялася давати конкретне визначення розгортанню російських військ, оскільки Білий дім хотів побачити, що насправді збирається робити Росія.

Крім того, Байден заявив, що Путін готує ґрунт для глибшого вторгнення і пообіцяв продовжувати надавати допомогу Україні.

Раніше санкції проти Росії затвердив, але поки що не запровадив, Євросоюз. До цього списку увійдуть всі депутати Держдуми, які голосували за визнання «ДНР» і «ЛНР», а також 27 юридичних і фізичних осіб, які так чи інакше сприяли російській агресії проти України або іншим чином підтримували її.

Крім того, 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п’яти російських банків і трьох олігархів, серед яких – соратники Путіна брати Ротенберги.