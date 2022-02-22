Президент Росії Володимир Путін заявляє, що ситуація в Україні вважатиметься врегульованою лише після визнання приєднання Криму до Росії.

«На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Питання звучить так – що ж з обох боків, або з боку Києва – має статися, щоб, на нашу думку, ситуація вважалася врегульованою в довгостроковій історичній перспективі і щоб ми могли жити спокійно , і щоб не йшлося про якісь конфлікти, тим більше збройні. Перше, що необхідно зробити всім, – це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі в Криму. Вони прийшли добровільно і ухвалили своє рішення – возз'єднатися з Росією», – заявив Путін у вівторок, 22 лютого, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Однак, окрім визнання Криму, Путін також висунув умову невступу України до НАТО і демілітаризацію країни, яка включає вивезення зброї, яку надали США і європейські країни раніше.

За словами президента держави-окупанта, Росія обговорювала ці питання під час багатогодинних переговорів та зустрічей з європейськими й американськими лідерами.

Зазначимо, що про визнання Україною Криму російським в обмін на мир на Донбасі йшлося і раніше, проте ці пропозиції були непублічними. Зокрема, у 2018 році ЗМІ писали, що тодішній президент США Дональд Трамп міг піти на угоду з Путіним, згідно з якою США знімають з Росії санкції за Крим, а Росія виводить війська з Сирії. В цій статті також згадувалося про визнання Криму в обмін на мир на Донбасі.

«Питання тільки в тому, чи дійсно Росія здатна змусити Іран залишити Сирію, і чи надасть це гарантії того, що вона забере своїх головорізів зі сходу України і стане на шлях справжнього врегулювання ситуації з Києвом», – йшлося в матеріалі британської газети The Times.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим у лютому 2014 року. 16 березня того ж року на півострові, наповненому військовими без розпізнавальних знаків, названими у народі «зеленими чоловічками», відбувся так званий «референдум» про приєднання Криму до Росії. За офіційними результатами, більшість жителів півострова підтримала таке рішення.

21 лютого 2022 року Росія також визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» – сепаратистських утворень у Донецькій та Луганській областях, які виникли за підтримки підконтрольних Росії бойовиків, і ввела туди війська. Водночас Росія під «незалежністю» цих утворень визнала такими всю територію Донецької та Луганської областей.